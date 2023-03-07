Правда ли, что Джо Байден в феврале 2023 года появился перед камерами с синяком на лбу?
Российские информационные ресурсы обратили внимание на странное пятно на лбу американского президента. Мы проверили, действительно ли это след от удара.
Как сообщили СМИ 22 февраля, синяк на лбу президента США Джо Байдена, зафиксированный фотокамерами то ли в дни его визита в Польшу, то ли непосредственно по возвращении, заинтересовал многих пользователей соцсетей. Некоторые издания связали появление синяка с падением американского лидера во время подъёма к самолёту в Варшаве, а в ряде Telegram-каналов приводили кадры, на которых человек, похожий на Байдена, падает при спуске по трапу.
Среди русскоязычных изданий, обративших внимание на синяк Байдена, — „Вечерняя Москва», „Взгляд», ТВЦ и „Вести.Ру». Активно распространялись эти слухи и в соцсетях. В частности, в Telegram о них написали каналы „Zлой пруф» (145 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Пул N3» (137 000), „Дорогая хурма» (74 000) и „Теледно» (34 000), а в TikTok некоторые ролики с изображением пятна на лбу американского президента набирали по полмиллиона просмотров.
20 февраля президент США Джо Байден совершил неанонсированный визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Байден объявил о новом пакете помощи в размере полумиллиарда долларов. Вечером того же дня стартовала уже запланированная двухдневная поездка первого лица США в Варшаву, вместившая в себя участие в саммите глав государств „Бухарестской девятки“ НАТО.
В эти дни по интернету широко разошлись два видео с падениями на трапе американского борта №1. На первом, показанном, судя по титрам, на одном из польских телеканалов, кто-то из членов прибывшей американской делегации, оступившись при спуске по ступенькам, оказывается на земле. Пользователи соцсетей предположили, что это был сам президент Джо Байден, для которого подобные инциденты совсем не редкость. Однако на видео от Sky News видно, что в этот раз американский президент преодолел дистанцию без каких-либо проблем. Кроме того, за плечами у человека, упавшего со ступенек, можно разглядеть большую сумку, что нехарактерно для глав государств в такой ситуации. Позднее официальный представитель Белого дома подтвердил фактчекинговому ресурсу Snopes, что „героем“ инцидента был не Джо Байден.
Другой инцидент произошел перед вылетом президентского самолёта из Польши вечером 22 февраля. Человек, похожий на Байдена, упал и тут же поднялся во время восхождения по трапу. Как видно на ролике, снятом с другого ракурса, это действительно был американский президент. Эту информацию тем же фактчекерам из Snopes подтвердили в Белом доме.
Фотографии Байдена с пятном, похожим на синяк, появились в фотобанках крупнейших мировых агентств (AFP, Associated Press, Reuters, EPA, Getty Images) в тот же день, 22 февраля, и были сделаны во время саммита в Варшаве. Таким образом, это пятно не может иметь отношение к падению Байдена перед его вылетом из Польши.
Разгадка появилась в СМИ почти сразу, хотя не все ресурсы обратили на неё внимание. Дело в том, что Джо Байден — второй президент-католик в истории США (первым был Джон Кеннеди) и свято чтит религиозные обряды. 22 февраля в католическом мире отмечалась Пепельная среда — день начала Великого поста. По этому случаю польский священник Веслав Давидовский утром 22 февраля провёл в отеле Marriott, где остановился Байден, праздничную мессу. Позднее Давидовский поделился сделанными тогда фотографиями в социальных сетях, написав, что имел честь посыпать голову пеплом самому президенту США (тот упомянул в Twitter, что „присоединился к празднованию Пепельной среды“, но не сообщил подробностей). На фото мы видим, что пепел на лбу Байдена образует католический крест. В статье на сайте The National Geographic отмечается, что такой крест символизирует смертность его носителя и покаяние за собственные грехи. Священники наносят его во время утренней службы в Пепельную среду, и многие верующие предпочитают оставлять этот след на себе до конца дня. По-видимому, так же предпочитает действовать и Джо Байден. После мессы же, как мы видим на фотографиях с саммита, от пепельного креста остался лишь небольшой след в центре лба американского президента.
Отметим, что это не первый случай, когда Джо Байден в Пепельную среду попадает в объективы фотокамер с ритуальным пятном на лбу. В 2009 и 2010 годах он это делал в ранге вице-президента США (ведущей телеканала Sky News Кэй Бёрли даже пришлось извиниться за упоминание его „синяка“), а в 2022-м — уже будучи главой государства. Чтит католическую традицию и, например, коллега президента по Демократической партии, бывший госсекретарь США Джон Керри. А вот в 2015 году Байден действительно появился на публике с синяком на лице — согласно официальному объяснению, кровоподтёк возник после игры политика со своей собакой по кличке Чемп.
Итог: Неправда