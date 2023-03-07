ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс: социал-демократы могут стать уравновешивающей силой в новом правительстве

Правление партии сформировало делегацию для проведения коалиционных переговоров. В делегацию входят председатель СПЭ Лаури Ляэнеметс, заместитель председателя Рийна Сиккут, член правления Евгений Осиновский и министр культуры Пирет Хартман. При необходимости к переговорам будут привлечены и другие члены партии и ее правления - соответственно обсуждаемым темам.

Для социал-демократов на коалиционных переговорах важными вопросами являются благосостояние жителей Эстонии, борьба с низкими зарплатами, темы, связанные с окружающей средой и климатом, а также региональное развитие.

„Социал-демократы могут стать в этом правительстве уравновешивающей силой, потому что именно мы стоим за вопросы благосостояния людей, за социальную справедливость и региональное развитие. В нашем фокусе непременно будут вопросы, связанные с образованием и детьми, а также, конечно, климат и окружающая среда“, - сказал Ляэнеметс.

Лидер СДП сказал, что по теме регионального развития местные самоуправления поставили ряд вопросов, которые нуждаются в обсуждении на переговорах.

Если в ходе коалиционных переговоров с партнерами будет достигнуто соглашение, то окончательно вопрос участия Социал-демократической партии в формировании правительства будет решать совет уполномоченных СДП.