Зимние виды
07.03.2023, 15:35

Mash: Роману Костомарову становится все хуже

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ФОТО: Viktor Pogontsev | Global Lool Press

У Романа Костомарова прогрессирует сепсис. Врачи не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать, а полноценно в сознание он пока не пришёл.

Фигурист всё ещё в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Специалисты считают, что нужно резать ещё выше, чтобы остановить заражение, пишет Mash.

Сам Костомаров до конца не приходит в сознание. Пока он может реагировать только на простые команды — приоткрыть рот и моргнуть, и то с трудом. Но полностью адекватного контакта с ним нет.

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