Mash: Роману Костомарову становится все хуже

Фигурист всё ещё в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Специалисты считают, что нужно резать ещё выше, чтобы остановить заражение, пишет Mash.

Сам Костомаров до конца не приходит в сознание. Пока он может реагировать только на простые команды — приоткрыть рот и моргнуть, и то с трудом. Но полностью адекватного контакта с ним нет.

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