07.03.2023, 15:35
Mash: Роману Костомарову становится все хуже(5)
ФОТО: | Global Lool Press
У Романа Костомарова прогрессирует сепсис. Врачи не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать, а полноценно в сознание он пока не пришёл.
Фигурист всё ещё в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Специалисты считают, что нужно резать ещё выше, чтобы остановить заражение, пишет Mash.
Сам Костомаров до конца не приходит в сознание. Пока он может реагировать только на простые команды — приоткрыть рот и моргнуть, и то с трудом. Но полностью адекватного контакта с ним нет.
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