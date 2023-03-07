СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Челси“ попытаются взять реванш у „Боруссии“, а „Бенфика“ не растерять преимущество

„Бенфика“ – „Брюгге“ (2:0 в первом матче) 22:00

„Брюгге“ показали отличный футбол на групповом этапе Лиги чемпионов и вышли в 1/8 финала. Потом футболисты бельгийского клуба буквально „поплыли“ и одержали только две победы в 16 последних матчах, а также потерпели поражение в первом матче плей-офф от „Бенфики“(0:2).

В чемпионате у „Брюгги“, где они занимают четвертое место, остовая от лидера на 21 очко, дела обстоят тоже не лучшим образом. Бельгийцы еще не обеспечили себе участие в чемпионском плей-офф и рискуют не войти в чемпионскую четверку, чтобы бороться за еврокубки.

„Бенфика“ находиться в отличной форме и не проигрывают на протяжении 12 матчей.

Португальцы после победы над „Брюгге“ одержали три победы подряд с разницей в два мяча, а дома „Орлы“ и вовсе не проигрывают на протяжение всего сезона. В национальном чемпионате „Бенфика“ уверенно лидирует, опережая „Порту“ на восемь очков. В первой игре „Бенфика“ показала, что превосходит „Брюгге“ и теперь для прохода в следующий раунд на „Эштадиу Да Луж“ достаточно просто удержать преимущество в два мяча.

„Челси“ - „Боруссия“ (0:1 в первом матче) 22:00

В первом матча в Дортмунде „Челси“ уступили со счетом 0:1. Правило выездного года в еврокубках отменили и отыграть такое отставание несложно. К ответной игре с „Боруссией“ лондонцы подходят в хорошем настроении, обыграв на выходных „Лидс“ (1:0) и одержав первую с 15 января победу.