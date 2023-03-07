СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Челси“ попытаются взять реванш у „Боруссии“, а „Бенфика“ не растерять преимущество
Сегодня вечером в Лиге чемпионов определятся первые два четвертьфиналиста. „Челси“ сыграет с „Боруссией“ из Дортмунда, а „Бенфика“ примет бельгийский „Брюгги“.
„Бенфика“ – „Брюгге“ (2:0 в первом матче) 22:00
„Брюгге“ показали отличный футбол на групповом этапе Лиги чемпионов и вышли в 1/8 финала. Потом футболисты бельгийского клуба буквально „поплыли“ и одержали только две победы в 16 последних матчах, а также потерпели поражение в первом матче плей-офф от „Бенфики“(0:2).
В чемпионате у „Брюгги“, где они занимают четвертое место, остовая от лидера на 21 очко, дела обстоят тоже не лучшим образом. Бельгийцы еще не обеспечили себе участие в чемпионском плей-офф и рискуют не войти в чемпионскую четверку, чтобы бороться за еврокубки.
„Бенфика“ находиться в отличной форме и не проигрывают на протяжении 12 матчей.
Португальцы после победы над „Брюгге“ одержали три победы подряд с разницей в два мяча, а дома „Орлы“ и вовсе не проигрывают на протяжение всего сезона. В национальном чемпионате „Бенфика“ уверенно лидирует, опережая „Порту“ на восемь очков. В первой игре „Бенфика“ показала, что превосходит „Брюгге“ и теперь для прохода в следующий раунд на „Эштадиу Да Луж“ достаточно просто удержать преимущество в два мяча.
„Челси“ - „Боруссия“ (0:1 в первом матче) 22:00
В первом матча в Дортмунде „Челси“ уступили со счетом 0:1. Правило выездного года в еврокубках отменили и отыграть такое отставание несложно. К ответной игре с „Боруссией“ лондонцы подходят в хорошем настроении, обыграв на выходных „Лидс“ (1:0) и одержав первую с 15 января победу.
Грэм Поттер, главный тренер „Челси“, занимающего десятое место в английской премьер-лиге, признался, что на команду оказывается давление, но это только в плюс. „Это означает, что мы находимся в фантастическом положении, чтобы бороться за место в восьмерке лучших. Думаю, для клуба очень важно выйти в четвертьфинал. Играть с топ-командами — огромный вызов, но также и хорошая возможность показать себя“, — сказал он.
У „Боруссии“ дела обстоят намного лучше. После чемпионата мира дортмунцы выиграли все 10 матчей и вместе с „Баварией“ делят первое место в чемпионате Германии. В предстоящей встрече немецкому клубу придется обойтись без Карима Адейеми, который и забил единственный гол в первой встрече.
Несмотря на прекрасную форму, „Боруссии“ легко ей точно не будет. В этом противостоянии высока вероятность дополнительного времени и даже серии пенальти.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.