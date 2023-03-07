Лига чемпионов: „Челси“ взял реванш у „Боруссии“, а „Бенфика“ разгромила „Брюгге“

„Бенфика“ – „Брюгге“ 5:1 (7:1 по сумме двух встреч)

Голы: 1:0 – 38 Рафа Силва, 2:0 – 45 Гонсалу Рамуш, 3:0 – 57 Гонсалу Рамуш, 4:0 – 71, пенальти Жоау Мариу, 5:0 – 77 Нерес, 5:1 – 87 Мейер.

Хозяева вышли вперед уже на 2-й минуте матча, но после просмотра VAR, гол отменили из-за офсайда. Португальцы доминировали весь первый тайм и на 38-й минуте, благодаря голу Рафа Силва вышли вперед. В добавленное к первому тайму время Гонсалу Рамуш удвоил преимущество хозяев и он же на 57-й минуте оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Хозяева поймав кураж продолжили громить соперника и сначала на 71-й минуте Жоау Марио забил четвёртый, а потом спустя 6 минут Давид Нерес забил в ворота бельгийцев пятый мяч. Футболистам „Брюгге“ все же удалось забить „гол престижа“ и случилось это на 87-й минуте, благодаря усилиям Бьорна Мейера.

„Бенфика“ одержала уверенную победу по сумме двух встреч (7:1) и прошла в следующий раунд ЛЧ.

„Челси“ - „Боруссия“ 2:0 (2:1 по сумме двух встреч)

Голы: 1:0 – 43 Стерлинг, 2:0 – 53, пенальти Хавертц.

Хозяева начали активно и создали несколько моментов, но счет открыть смогли только на 43-й минуте матча, гол забил Рахим Стерлинг, который мощно пробил под перекладину. На 47-й минуте Бен Чилуэлл прострелил в штрафную гостей и мяч попал в руку Вольфу. Судья посмотрел видеоповтор и назначил пенальти в ворота „Боруссии“. К точке подошел Кай Хавертц, который попал в штангу, но судьи решили, что до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд и позволили пенальти перебить. Со второй попытки Хавертц оказался точнее и удвоил преимущество хозяев.

„Челси“ совершил камбэк после поражение в первой встречи и по сумме двух встреч одержал победу с общим счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал ЛЧ.

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