Politico: Хенрик Хололей сам следил, чтобы полученные от правительства Катара привилегии не создавали конфликта интересов
Глава Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей находится под всё более возрастающим давлением в связи с тем, что он принимал от Катара бесплатные авиабилеты, в то время, как его подчиненные вели переговоры с Дохой о подписании соглашения о воздушном транспорте, пишет Delfi.
Ранее порталу Delfi утверждалось, что поездки Хенрика Хололея проходили согласно действующим правилам, и что возможные конфликты интересов „были тщательно взвешены и исключены“.
Но в понедельник пресс-секретарь Европейской комиссии пояснил, что эти правила означают, что Хололей и был тем ответственным лицом, которое принимало решение о том, чтобы его поездка не создавала конфликт интересов. Согласно нынешним правилам, генеральные директора уровня Хололея должны такие решения принимать сами, сказал пресс-секретарь на пресс-конференции в Брюсселе.
„Приглашение и контекст, в рамках которых ездил гендиректор, обеспечивают ему необходимые элементы для вынесения оценки“, - приводит слова представителя Еврокомиссии издание Politico. Более точно о том, что это должно должно значить, пресс-секретарь ЕС не объяснил.
На предыдущей неделе издание Politico написало, что Гендиректор Европейской комиссии по транспорту Хенрик Хололей девять раз бесплатно летал в 2015-2021 годах бизнес-классом самолетом авиакомпании Qatar Airways, в том числе шесть рейсов пришлись на период составления авиционного соглашения между ЕС и Катаром. Четыре из этих перелетов оплатило правительство Катара или связанные с правительством Катара компании.
На вопрос, должен ли Хололей подать в отставку, пресс-секретарь уклонился от прямого ответа, сказав: „Всё было согласовано с действующими в то время правилами“.
Еврокомиссия подтвердила, что за размещение Хололея платили третьи лица. Пресс-секретарь сказал, что чиновники выясняют, оплачивались ли во время этих поездок какие-либо другие расходы.
В понедельник омбудсмен ЕС Эмили О'Рейли инициировала расследование данного дела.