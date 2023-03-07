Politico: Хенрик Хололей сам следил, чтобы полученные от правительства Катара привилегии не создавали конфликта интересов

Ранее порталу Delfi утверждалось, что поездки Хенрика Хололея проходили согласно действующим правилам, и что возможные конфликты интересов „были тщательно взвешены и исключены“.

Но в понедельник пресс-секретарь Европейской комиссии пояснил, что эти правила означают, что Хололей и был тем ответственным лицом, которое принимало решение о том, чтобы его поездка не создавала конфликт интересов. Согласно нынешним правилам, генеральные директора уровня Хололея должны такие решения принимать сами, сказал пресс-секретарь на пресс-конференции в Брюсселе.

„Приглашение и контекст, в рамках которых ездил гендиректор, обеспечивают ему необходимые элементы для вынесения оценки“, - приводит слова представителя Еврокомиссии издание Politico. Более точно о том, что это должно должно значить, пресс-секретарь ЕС не объяснил.

На предыдущей неделе издание Politico написало, что Гендиректор Европейской комиссии по транспорту Хенрик Хололей девять раз бесплатно летал в 2015-2021 годах бизнес-классом самолетом авиакомпании Qatar Airways, в том числе шесть рейсов пришлись на период составления авиционного соглашения между ЕС и Катаром. Четыре из этих перелетов оплатило правительство Катара или связанные с правительством Катара компании.

На вопрос, должен ли Хололей подать в отставку, пресс-секретарь уклонился от прямого ответа, сказав: „Всё было согласовано с действующими в то время правилами“.

Еврокомиссия подтвердила, что за размещение Хололея платили третьи лица. Пресс-секретарь сказал, что чиновники выясняют, оплачивались ли во время этих поездок какие-либо другие расходы.

В понедельник омбудсмен ЕС Эмили О'Рейли инициировала расследование данного дела.