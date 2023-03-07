Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно

Двадцатилетняя девушка, которая занимается смешанными боевыми искусствами, рассказала журналисту Associated Press о том дне, когда „Талибан“ захватил Кабул. В кабульском спортивном центре шли соревнования, в которых она участвовала. Вдруг среди зрителей прошел слух, что бойцы „Талибана“ прорвались на окраины города. Мероприятие прервали, участницы и зрители поспешили по домам.

А пока женщинам, занимающимся спортом, приходится жить в страхе. Некоторые из них признаются, что после прихода „Талибана“ избавились от своих трофеев, формы и спортивных принадлежностей, потому что даже прежние достижения могут вызвать серьезные проблемы.

„Талибан“ объяснял запреты тем, что спортсменки не хотели подчиняться правилам, продолжали тренироваться с мужчинами и не носили хиджабы. По утверждению представителя Национального олимпийского комитета Афганистана, к которому обратился журналист Associated Press, власти страны не исключают, что в будущем женщинам снова разрешат заниматься спортом. Но для этого в Афганистане должны появиться отдельные спортивные сооружения, в которых будут тренироваться и соревноваться только женщины. Когда это произойдет и произойдет ли вообще, пока неизвестно.

Письмо намекало, что перед ней стоит простой выбор: либо уезжать из страны, либо ее убьют. Сима Резай решила уехать и перебралась в Катар.

„Когда „Талибан“ захватил Кабул, я отказалась бросить все, над чем так долго работала“, — утверждает Сима Резай. Девушка продолжила тренироваться, не обращая внимания на новые правила.

Сима Резай из Кабула занималась боксом с 18 лет, но всегда скрывала это от родителей: у нее слишком консервативная семья, ее бы просто не поняли. „Мне приходилось много лет скрывать, чем я занимаюсь“, — рассказала она изданию New Arab. Несмотря на это, ей удалось стать членом национальной сборной по боксу.

Особенно плохо пришлось афганским спортсменкам. Иранский фотограф Эбрахим Норузи встретился с некоторыми из них и узнал, как они теперь живут. Для его снимков девушки позировали в бурках, которые скрывают лицо. Многие никогда не носили такую одежду и предпочли бы не носить и теперь, но в данном случае это необходимо, чтобы сохранить анонимность, пишет Sportmail.

Это были ее последние соревнования, но девушка не прекратила заниматься боевыми искусствами и даже тренировала других. В конце концов об этом узнали в „Талибане“. Солдаты явились в спортзал во время тренировки и задержали всех.

После вмешательства старейшин их согласились отпустить, если они пообещают навсегда бросить спорт. Теперь девушка тренируется только дома и учит боевым искусствам только надежных друзей и хороших знакомых. „Жизнь для меня стала очень тяжелой, но я боец и буду продолжать жить и бороться“, — говорит она.

24-летняя Фазила Хурзад, вошедшая в национальную сборную Афганистана по боулингу, призналась изданию Geneva Solutions, что скрывала свое увлечение еще до смены власти. „Мать и братья не знали об этом, потому что я боялась того, как они отреагируют“, — объясняет она.

Сохранить занятия в секрете удавалось недолго. Однажды о ее победе на одном из соревнований сообщили по телевизору, причем именно в тот момент, когда перед экраном собралась вся семья.

„Когда мой брат услышал об этом, он спешно спросил у матери, меня ли показывают по телевизору, — вспоминает девушка. — Я была в шоке, потому что не знала, что будет, если они узнают“.

Известие об успехах девушки не особенно порадовало родственников, но чинить ей препоны они не стали. Когда к власти пришел „Талибан“, большинство спортсменов, с которыми была знакома Фазила Хурзад, сбежали из Афганистана. Ей это не удалось, и она не знает, что делать дальше.

Я живу одна на краю страны, у меня нет ни финансовой поддержки, ни безопасности. Представления не имею, что будет со мной в будущем — даже через час. Такова моя жизнь при „Талибане“.