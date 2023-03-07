УЕФА вернёт деньги 19 тысячам болельщиков „Ливерпуля“ за финал Лиги чемпионов

Начало матча было задержано на 36 минут из-за беспорядков у „Стад де Франс“. УЕФА и министр внутренних дел Франции обвинили в случившимся фанатов „Ливерпуля“, на защиту которых встал клуб.

УЕФА пришлось заказать независимый отчёт, который выявил, что ответственность за беспорядки перед матчем несёт сама организация. Сегодня, 7 марта, УЕФА объявил, что выплатит болельщикам „Ливерпуля“ компенсацию. Её получит те, кто не смог пройти на стадион до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на „Стад де Франс“. Право на компенсацию также имеют фанаты „Реала“ и нейтральные болельщики, испытавшие проблемы со входом на арену.