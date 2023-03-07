Катри Райк: Нельзя сказать: „Ой, как ужасно“, надо думать, что делать дальше

В Нарве избирательное право есть у 19500 человек. В голосовании 5 марта приняли участие 9420 жителей города. Это 48% – меньше половины возможных. Из них 2003 человека проголосовали электронно. 59 нарвитян сделали свой политический выбор на дому.

Мэр Нарвы Катри Райк уверена, что результаты выборов показали, насколько силен протест у жителей города из-за того, что на регион обращают мало внимания, и насколько слабо политические партии работают в Ида-Вирумаа.

„47% голосов избирателей на двоих получили Михаил Стальнухин и Айво Петерсон, – сообщила Катри Райк корреспонденту RusDelfi. – Но они, на мой взгляд, не очень любят эстонское государство. Сейчас это протест народа“.

Катри Райк не ожидала такого успеха Стальнухина и Петерсона. Она знала, что многие хотят отдать свои голоса за них, но не думала, что в таком количестве. Райк считает, что народ недоволен отсутствием внимания к региону, недоволен событиями прошлого года, в том числе тем, как увезли памятник-танк. „Он незримо продолжает жить с нами, – продолжает мэр города. – На это нельзя сказать: „Ой, как ужасно“. Надо думать, что делать дальше. И сейчас еще можно изменить что-то. Но когда такие политики, как Михаил Стальнухин и Айво Петерсон, получат в регионе больше половины голосов, с этим будет сложнее что-то делать“.

По ее мнению, такие результаты выборов наглядно показывают, что все партии Эстонии должны быть активными, и не только в Нарве, но и вообще в Ида-Вирумаа. „В первую очередь я критикую реформистов и Isamaa, но и социал-демократы, и другие партии должны больше уделять внимание Ида-Вирумаа. Часто слышу от представителей партий, мол, мы голосов не получаем из Нарвы, что нам там делать“. Катри говорит, что некоторые партии ограничились в основном тем, что повесили агитационные плакаты в городе. Но, на ее взгляд, надо постоянно работать, иметь своих людей в регионе. И тогда будет другая картина результатов выборов.