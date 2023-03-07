Катри Райк: Нельзя сказать: „Ой, как ужасно“, надо думать, что делать дальше(5)
Большой успех Петерсона и Стальнухина на выборах в Рийгикогу стал сюрпризом для мэра Нарвы Катри Райк. Политик уверена, что результаты выборов являются индикатором того, насколько силен протест жителей города. В интервью RusDelfi Катри Райк объяснила, чем недовольны жители Ида-Вирумаа и что было сделано неправильно.
В Нарве избирательное право есть у 19500 человек. В голосовании 5 марта приняли участие 9420 жителей города. Это 48% – меньше половины возможных. Из них 2003 человека проголосовали электронно. 59 нарвитян сделали свой политический выбор на дому.
Мэр Нарвы Катри Райк уверена, что результаты выборов показали, насколько силен протест у жителей города из-за того, что на регион обращают мало внимания, и насколько слабо политические партии работают в Ида-Вирумаа.
„47% голосов избирателей на двоих получили Михаил Стальнухин и Айво Петерсон, – сообщила Катри Райк корреспонденту RusDelfi. – Но они, на мой взгляд, не очень любят эстонское государство. Сейчас это протест народа“.
Катри Райк не ожидала такого успеха Стальнухина и Петерсона. Она знала, что многие хотят отдать свои голоса за них, но не думала, что в таком количестве. Райк считает, что народ недоволен отсутствием внимания к региону, недоволен событиями прошлого года, в том числе тем, как увезли памятник-танк. „Он незримо продолжает жить с нами, – продолжает мэр города. – На это нельзя сказать: „Ой, как ужасно“. Надо думать, что делать дальше. И сейчас еще можно изменить что-то. Но когда такие политики, как Михаил Стальнухин и Айво Петерсон, получат в регионе больше половины голосов, с этим будет сложнее что-то делать“.
По ее мнению, такие результаты выборов наглядно показывают, что все партии Эстонии должны быть активными, и не только в Нарве, но и вообще в Ида-Вирумаа. „В первую очередь я критикую реформистов и Isamaa, но и социал-демократы, и другие партии должны больше уделять внимание Ида-Вирумаа. Часто слышу от представителей партий, мол, мы голосов не получаем из Нарвы, что нам там делать“. Катри говорит, что некоторые партии ограничились в основном тем, что повесили агитационные плакаты в городе. Но, на ее взгляд, надо постоянно работать, иметь своих людей в регионе. И тогда будет другая картина результатов выборов.
„Это также показывает, что я хожу в розовых очках, – добавляет мэр. – Это голоса протеста эстонских граждан. И мы еще не знаем, что сказали бы те, кто живет в Ида-Вирумаа с видами на жительство, без эстонского гражданства, кто не голосовал“. Но как голосуют, так и голосуют, считает Райк. „Это слово избирателей, демократия есть демократия“, – говорит она.
Катри Райк также благодарит тех, кто пришел и проголосовал, выполнил свой гражданский долг. При этом 48 % – это, конечно, низкая явка, считает мэр. Она сравнивает цифры избирательной активности житеей других регионов Эстонии с Нарвой, они не утешают. „В этом году многие понимают, что ситуация в стране непростая, мы сейчас живем во время разных кризисов, и многие решили проявить активность, заявить свое мнение, – говорит мэр. – Жаль, что в Нарве все-таки так мало горожан пришли на выборы“.
Для справки: По итогам „бумажного“ голосования за Михаила Стальнухина отдали свои голоса 31% избирателей города, пришедших на выборы. И 16% – за Айво Петерсона. 75% голосов получили 4 кандидата - Михаил Стальнухин, Айво Петерсон, Яна Тоом и Алексей Евграфов. Детальных данных по результатам электронного голосования нет.