Кийбус: психологическое насилие очень часто встречается на катке

Эва-Лотта — фигуристка, участница олимпийских игр и двукратная чемпионка Эстонии в личном зачете среди женщин — недавно отметила 20-летие. К этому возрасту она уже шестнадцать лет носит коньки. Еще в начальной школе Эва начала мечтать о титуле олимпийской чемпионки, однако через десять лет мечта превратилась в реальную цель, к которой нужно стремиться. „Перепрыгнуть через собственную голову — это что-то неописуемое“, — вспоминает она теперь олимпийскую гонку.