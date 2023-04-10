10.04.2023, 09:20
Кийбус: психологическое насилие очень часто встречается на катке
ФОТО: | Delfi Meedia
Фигурное катание немного похоже на балет, — говорит Эва-Лотта Киибус. На театральной сцене прекрасно все, но за легкими прыжками и воздушными фатиновыми юбками часто скрываются боль и слезы, травмы, злые и оскорбительные слова. По льду скользят не только белые, но и черные лебеди.
Эва-Лотта — фигуристка, участница олимпийских игр и двукратная чемпионка Эстонии в личном зачете среди женщин — недавно отметила 20-летие. К этому возрасту она уже шестнадцать лет носит коньки. Еще в начальной школе Эва начала мечтать о титуле олимпийской чемпионки, однако через десять лет мечта превратилась в реальную цель, к которой нужно стремиться. „Перепрыгнуть через собственную голову — это что-то неописуемое“, — вспоминает она теперь олимпийскую гонку.