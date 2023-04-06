Зимние виды
06.04.2023, 15:54

Фигуристка Эва-Лотта Кийбус: перед Олимпиадой сидела на обезболивающих

 
Эва-Лотта Кийбус
Эва-Лотта Кийбус
ФОТО: Krõõt Tarkmeel | Delfi Meedia

Фигурное катание немного похоже на балет, — говорит Эва-Лотта Киибус. На театральной сцене прекрасно все, но за легкими прыжками и воздушными фатиновыми юбками часто скрываются боль и слезы, травмы, злые и оскорбительные слова. По льду скользят не только белые, но и черные лебеди.

Эва-Лотта — фигуристка, участница олимпийских игр и двукратная чемпионка Эстонии в личном зачете среди женщин — недавно отметила 20-летие. К этому возрасту она уже шестнадцать лет носит коньки. Еще в начальной школе Эва начала мечтать о титуле олимпийской чемпионки, однако через десять лет мечта превратилась в реальную цель, к которой нужно стремиться. „Перепрыгнуть через собственную голову — это что-то неописуемое“, — вспоминает она теперь олимпийскую гонку.

Поскольку коньки практически всю жизнь с ней, Эва-Лотта не может взять такое классическое „когда я вырасту, хочу стать полицейским“ из альбома своей памяти. Сколько она себя помнит, ее мечты всегда были связаны с фигурным катанием.

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