Изменения на рынке новых автомобилей. Ждет ли нас повышение цен или начало распродаж?

В феврале в Эстонии было продано 1597 новых легковых автомобилей. Это превысило результат февраля прошлого года на 13,3%. За два месяца в этом году было продано более 3370 новых легковых автомобилей, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В феврале продажи электромобилей значительно выросли, их было куплено более 70, а доля составила 4,8% от общего объема продаж. Было продано 753 гибридных автомобиля и 6 автомобилей с бензиновым двигателем. В общей сложности автомобили, использующие альтернативные виды топлива, составили более половины (52,4%) от общего числа новых легковых машин, приобретенных в феврале. Самой успешной автомобильной маркой в ​​феврале (303 проданных автомобиля) стала Toyota, за ней следуют Audi и Škoda с 289 и 261 автомобилем соответственно. Škoda Octavia (99) была самой популярной моделью, также в тройку лидеров попали Toyota Corolla (86) и Audi A5 (95).