Город Маарду подал в суд на женщину, которая „слишком активно“ просит услуги для своего сына-инвалида

В течение многих лет людям с инвалидностью давали понять, что им следует быть более самостоятельными и жить дома, а не рассчитывать на круглосуточный уход в домах попечения. Однако реальная жизнь людей с особыми потребностями служит доказательством того, что местные самоуправления всеми силами направляют их в дома попечения.

Не так давно EPL и RusDelfi рассказали историю страдающего глухотой мужчины, который обратился в управу Мустамяэ с просьбой предоставить ему услугу опорного лица, но местное самоуправление пожелало установить над ним опеку и обратилось в суд. Как выяснилось в суде, управа части города, ошибочно утверждавшая, в частности, что отец мужчины скончался, не имела на это никаких оснований.

Как показал опыт жителей города Маарду Кайре Рейер и ее 23-летнего сына Каспара, страдающего множественной инвалидностью, не стоит слишком активно настаивать на предоставлении услуг самоуправлением. Это может дорого обойтись. Кайре Рейер пришлось прикладывать немало усилий к тому, чтобы горуправа Маарду предоставляла услуги не только ее сыну, но и другим людям. Она через суд добилась, чтобы Маардуская управа организовала специальный транспорт для доставки людей с инвалидностью в центр дневного ухода (теперь такое право имеют все жители Маарду, которые нуждаются в такой услуге), настояла на том, чтобы в центре дневного ухода было организовано питание и т. д.

Сейчас в рабочие дни Каспар находится до 15 часов в городском центре дневного ухода, но Кайре волнует, как организовать уход за сыном в те часы, когда она на работе.