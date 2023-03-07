Ноги на миллионы: заключен крупнейший спонсорский контракт в истории АПЛ

Это крупнейший контракт такого рода в истории английского футбола, а доходы, которые он принесет игроку, сопоставимы с его зарплатой. По контракту с манчестерцами Грилиш зарабатывает £15,6 млн (€17,5 млн) за сезон. В топ-10 подобного рода соглашений Грилиш теперь занимает пятое место, уступая только супергероям современного футбола. Причем трое их них играют за ПСЖ.

Лидирует в рейтинге форвард парижан Неймар, которому контракт все с той же Puma приносит по €26 млн в год. Далее идет еще один нападающий парижан — Лионель Месси (Adidas, €20 млн), следом — Криштиану Роналду (Nike, €17 млн), с недавних пор выступающий за саудовский „Ан-Наср“, четвертое место занимает еще один нападающий ПСЖ — Килиан Мбаппе (Nike, €15,7 млн), пишет Sportmail.

Добавим, что в вышеозначенной пятерке вскоре могут произойти изменения. В настоящее время Adidas и Nike ведут борьбу за включение в свое портфолио форварда „Манчестер Сити“ Эрлинга Холанна. Контракт с ним явно будет измеряться восьмизначным числом.

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