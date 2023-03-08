Госконтроль: государство не обеспечивает сохранения природных ценностей охраняемых лесов(7)
Департамент окружающей среды выдал разрешения на вырубку в охранных зонах, не выяснив влияние рубок на природные ценности и цели защиты охранной зоны, согласно опубликованному сегодня аудиту Государственного контроля. Оценка последствий рубок затруднена недостаточностью и неоднозначностью собираемой информации о заповедных лесах и проводимых в них рубках.
„Я полностью согласен с позицией, представленной министром окружающей среды летом 2022 года, о том, что с данными в области окружающей среды есть проблемы, и что данные ценны, если они актуальны и если мы знаем, как их использовать“, – сказал государственный аудитор Янар Хольм. „ Проблема с экологическими данными нашла подтверждение уже на начальном этапе аудита, посвященного охраняемым лесам, когда мы пытались добиться ясности в отношении правильности площадей заповедников. В ходе аудита выяснилось, что на простой вопрос о площадях охранных зон можно получить ответы, отличающиеся в разы, а уточнение ответов создает больше путаницы, чем ясности. Данной сферой невозможно осмысленно управлять без адекватных и актуальных данных“.
Для обеспечения организации охраны важно иметь представление о том, сколько леса было вырублено в охраняемых лесах. К сожалению, в сфере управления Министерства окружающей среды эта информация не собирается.
Аудит также показал, что проблемы с незащищенностью природоохранных ценностей, составлением планов организации охраны и оценкой воздействия рубок в охраняемых лесах, выявленные в ходе аудита Госконтроля 15 лет назад, продолжают оставаться нерешенными.
По мнению Госконтроля, последствия вырубки леса недостаточно описаны или оценены ни в правилах охраны, ни в планах организации охраны, ни в ходе государственного мониторинга окружающей среды. В такой ситуации Департаменту окружающей среды следовало бы оценивать последствия рубки для каждого разрешения на рубку отдельно, хотя совокупный эффект рубок во всей охранной зоне нельзя определить, оценивая одну рубку. Об уже вырубленных площадях имеется собранная лишь пару лет назад обобщенная информация обо всех лесах в виде статистической инвентаризации лесов, которая не содержит отдельных сведений о вырубках охраняемых лесов. Хотя, по мнению Министерства окружающей среды, этого достаточно для организации охраны лесов, Госконтроль остается при особом мнении на этот счет.
Госконтроль установил, что правила охраны были изменены, что позволяет проводить сплошные рубки даже в зонах с ограниченным режимом природопользования, где это раньше не разрешалось. По состоянию на 2022 сплошная рубка была разрешена в 173 из 189 лесных охранных зон в зоне с ограниченным режимом природопользования. Поскольку возраст рубок, способы рубок и условия обновления прилегающей лесосеки в охраняемых лесах не отличаются от других лесов, в зонах с ограниченным режимом природопользования и заповедных зонах можно вырубать разными способами рубок большие площади, расположенные близко друг к другу, и в таких местах охранная зона не выполняет своей цели. В десяти случаях, рассмотренных в ходе аудита, эксперты пришли к выводу, что в результате сплошных рубок пострадали природные ценности зон с ограниченным режимом природопользования и заповедных зон.
Экспертная работа, составленная в ходе аудита, также выявила случаи, когда разрешения на рубку выдавались вопреки целям защиты и в них не вписывались существенные ограничения по охране биологического вида или местообитания. Проанализированные в экспертной работе случаи показывают те ошибки, повторение которых не исключено в будущем при нынешней организации.
„К сожалению, Госконтроль в ходе аудита установил, что субсидия на частные леса Natura выплачивается за лес, находящийся на охраняемой территории, даже если леса там больше нет“, – отметил государственный контролер Янар Хольм. „Ситуация, когда субсидия также выплачивается и за вырубленные территории и не требуется сохранять природное местообитание, неразумна“.
В случае рубок в охраняемых лесах Госконтроль рекомендует реорганизовать лесной й реестр таким образом, чтобы собственник мог указать рубку – и должен был это сделать. Кроме того, мы рекомендуем разрешать рубку в охраняемых лесах только в том случае, если до утверждения разрешения на рубку была проведена оценка воздействия рубки на природные ценности; в охраняемых зонах рубки должны планироваться с учетом всей территории, и при выдаче разрешений на рубку должно учитываться совокупное воздействие рубок.
Общая информация
По официальным данным, лесистость Эстонии составляет 51%, и 17,6% лесов находятся под строгой охраной. В ходе аудита Госконтроль не добился ясности касательно правильности площадей охраняемых зон.
Исходя из определения Закона о лесе, в этот расчет также включаются обезлесенные лесные угодья, подвергшиеся сплошной рубке, и молодые растущие леса. Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства окружающей среды, на строго охраняемых территориях снижается количество лесов возрастом не менее 100 лет, в то время как биоразнообразие леса увеличивается именно с увеличением возраста.
Охраняемые территории подразделяются на режимы охраны разной строгости: например, природный резерват, зона целенаправленной защиты (природная и та, за которой осуществляется уход), зона с ограниченным режимом природопользования, заповедная зона, постоянное местообитание. Сохранение лесных местообитаний в ЕС является целью защиты в 335 охранных зонах.
В Эстонии достигнуты цели по площадям взятия под охрану местообитаний Natura, но из десяти подохранных типов лесных местообитаний Natura два находятся в плохом состоянии, шесть – в недостаточном, и только у двух состояние хорошее. В ежегоднике по охране природы Агентства окружающей среды говорится, что крупномасштабные сплошные рубки оказывают наибольшее влияние на сокращение биоразнообразия лесов.
На охраняемых территориях, где проводятся рубки (заповедные зоны, зоны с ограниченным режимом природопользования, зоны целенаправленной защиты, за которыми осуществляется уход), рубочные работы должны проводиться в соответствии с правилами Закона о лесе и его подзаконных актов, а также Закона об охране природы. Цель, поставленная Законом о лесе, состоит в том, чтобы быть бережливыми при хозяйствовании в лесах и защищать экосистему. В соответствии с Законом об охране природы, рубки леса могут производиться в зонах целенаправленной защиты в природоохранных целях под названием „ландшафтные рубки“, или „рубки формирования“, что является общим названием для всех видов рубок. Сплошные рубки запрещены законом в зонах с ограниченным режимом природопользования, за исключением случаев, когда правила охраны предусматривают исключения.
В июне 2021 года Европейская комиссия инициировала в отношении Эстонии производство по делу о нарушении в связи с оценкой лесозаготовок, происходящих на территориях Natura, и их воздействия. В феврале 2022 года Департамент окружающей среды временно приостановил вырубку лесных местообитаний Natura, расположенных в зонах с ограниченным режимом природопользования, в связи с производством по делу о нарушении.
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