Футболисты юношеской сборной Эстонии присоединились к самому титулованному клубу Польши

Перейти двум футболистам в польский топ-клуб помогло футбольное агентство Nesta Sport Group. Последней командой 16-летнего Калимуллина был футбольный клуб „Таллин“, в составе которого молодой талантливый футболист стал лучшим бомбардиром прошлого сезона. В первой лиге „Б“ он наколотил 33 мяча. Сын бывшего топ-игрока Андрея Калимуллина 14 раз представлял юношескую сборную Эстонии до 17 лет, в этих матчах он забил десять голов.

Его ровесник Стевин Керге ранее представлял молодежную команду финского клуба „ХИК“. В активе полузащитника пять матчей за сборную U17 и два гола.

Варшавская „Легия“ — 15-кратный чемпион Польши, последний раз они завоёвывали титул весной 2021 года. В том же году они играли с таллиннской „Флорой“ в предварительном раунде Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух встреч со счетом 3:1. В этом году футболисты „Легии“ пока набрали 46 очков в 23 матчах высшей лиги Польши и занимают второе место. Лидер чемпионата „Ракув“ опережает их на 13 очков.

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