Эстонец победил на крупнейшем в странах Северной Европы покерном турнире

Однако за несколько часов до окончания турнира трое оставшихся игроков заключили соглашение, согласно которому они разделили призовые в соответствии с очками, набранными на тот момент, а затем продолжили игру за трофей и 15 000 евро. Таким образом победитель турнира Пармасто получил 97 400 евро, а второе и третье место заняли финские игроки Тимо Петтери Лайхо и Антти Э. Э. Ветеляйнен, получившие в соответствии с соглашением 102 500 евро и 90 000 евро. Общий призовой фонд главного события фестиваля, основного турнира со взносом за участие в 1100 евро, также стал самым крупным в истории эстонского покера – 673 040 евро.

По словам Прийта Пармасто, игрока, выигравшего основной турнир, он не является профессиональным турнирным игроком, однако он провел тщательную подготовительную работу перед финалом основного турнира. „Несколько моих хороших друзей являются турнирными игроками высокого уровня, от них я получил помощь и совет. Перед финалом я также проделал большую предварительную работу насчёт других игроков, так что я знал, кто будет против меня. Я чувствую, что хорошо выложился за финальным столом, и я доволен своим выступлением“, — сказал Пармасто.

По словам Лийны Лийв, директора по маркетингу компании Olympic Entertainment Group, которая организовала фестиваль, в этом году на основном турнире Kings of Tallinn было сделано 716 взносов для участия. „Определённо, этот покерный турнир с самым большим количеством участников, который когда-либо проходил в нашем регионе. Индустрия туризма Таллинна и Эстонии несомненно выиграла от длившегося полторы недели фестиваля и от сотен приехавших на него международных игроков“, - сказала Лийв.

В субботу на фестивале покера прошел традиционный женский турнир Queens of Tallinn. В этом турнире также приняло участие рекордное количество игроков - было сделано 95 бай-инов. Призовой фонд турнира составил 9120 евро. Победа и призовой фонд в размере 1780 евро достались эстонской теннисистке Ингрид Паль.

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