Автомобиль сбил на пешеходном переходе двух человек

Вчера в 07:54 произошла авария на перекрестке возле Раквере, 25 в Йыхви, где 74-летний мужчина на легковом автомобиле Audi 80 наехал на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 16:02 произошла авария возле монумента „Русалка“ на Нарвском шоссе в Таллинне, где 42-летняя женщина на легковом автомобиле Subaru Forester наехала на 32-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу со светофором. Пешехода доставили в Ида-Талиннскую центральную больницу. Какой свет горел для участников аварии, сейчас устанавливается.

В 18:22 произошла авария возле Таммсааре пст, 38 в Пярну, где 88-летний мужчина на легковом автомобиле Ford C-Max наехал на пешеходном переходе на двух человек - 67-летнего мужчину и 71-летнюю женщину. Оба пешехода были доставлены в Пярунскую больницу.

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