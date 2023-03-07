Чем заинтересуют Каю Каллас возможные партнеры по коалиции? Русская карта и дорогие обещания

В воскресенье народ четко дал понять, кто, по его мнению, должен управлять страной в предстоящие четыре года: Партия реформ, партия „Эстония 200“ и Социал-демократическая партия. Партия реформ одержала убедительную победу и получила по сравнению с выборами 2019 года три дополнительных мандата, а Кая Каллас, набравшая 31 818 голосов, установила личный рекорд. И это в ситуации, когда мы столкнулись с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, энергетическими проблемами, войной и беженцами. Все это свидетельствует о том, что народ возлагает на новое правительство большие надежды. На Партию реформ налагаются большие обязательства, что подтвердила и Кая Каллас, сказав: „Это возлагает на нас очень большую ответственность и призывает идти на уступки“.