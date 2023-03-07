07.03.2023, 12:44
Чем заинтересуют Каю Каллас возможные партнеры по коалиции? Русская карта и дорогие обещания(5)
Равного распределения министерских постов не будет
ФОТО: | Delfi Meedia
Партия „Эстония 200“ (Eesti 200) в отличие от Социал-демократической партии и партии Isamaa может не беспокоиться по поводу того, пригласят ли ее в коалицию, пишет издание Eesti Päevaleht.
На момент написания статьи Кая Каллас еще не предложила сформировать коалицию социал-демократами и Eesti 200. Сегодня лидеры этих двух партий соберутся, чтобы обсудить предложение.