Олимпийские комитеты Африки выступили за участие россиян в Олимпиаде(2)
Члены исполнительного комитета Ассоциаций национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) выступили за участие российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже, сообщает агентство Франс Пресс.
Заседание исполкома ANOCA прошло в субботу в Нуакшоте (Мавритания).
„Члены единогласно проголосовали за участие российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях. Речь идет о том, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности“, — говорится в сообщении ANOCA.
Глава ANOCA Мустафа Берраф отметил, что организация „присоединяется к позиции Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха“, пишет Sportmail.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших войну в Украине.
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