Олимпийские комитеты Африки выступили за участие россиян в Олимпиаде

Заседание исполкома ANOCA прошло в субботу в Нуакшоте (Мавритания).

„Члены единогласно проголосовали за участие российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях. Речь идет о том, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности“, — говорится в сообщении ANOCA.

Глава ANOCA Мустафа Берраф отметил, что организация „присоединяется к позиции Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха“, пишет Sportmail.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших войну в Украине.

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