ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (376-й день) | НАТО: Россия потеряла под Бахмутом в 5 раз больше солдат, чем Украина
Подводим итоги 376-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В Донецкой и Луганской областях идет одна из самых тяжелых битв, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. „Особо отмечу и сегодня храбрость, крепость и несгибаемость воинов, которые сражаются в Донбассе. Одна из самых трудных битв. Мучительная и тяжелая“, - сказал Зеленский, поблагодарив украинских военных, которые „отбивали штурмы, уничтожали оккупанта, взрывали вражеские позиции и логистику, берегли наши границы и города“.
Глава украинского государства отметил, что Россия и все причастные к российской агрессии против Украины должны быть наказаны. По мнению Зеленского, „мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну“.
По данным Генштаба ВСУ, основные усилия российские силы сосредоточили на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. „За прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Зализнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского в Донецкой области“, - сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба. Кроме того, по этим данным, за сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара, осуществил более 70 обстрелов из РСЗО. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны россиян.
Как отмечает украинский Генштаб, для введения в заблуждение украинских сил россияне маневрируют, передвигая колонны в районах Новой Каховки (Херсонская область) - Армянска (аннексированный Крым). Эти действия вызывают недовольство личного состава российских войск из-за отсутствия достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров.
Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что российские войска ночью атаковали Украину в общей сложности 15 дронами-камикадзе типа „Шахед“. Украинская ПВО сбила 13 беспилотников.
В Минобороны РФ сообщили о визите 4 - 5 марта главы ведомства Сергея Шойгу в оккупированный Мариуполь. Как утверждается в сообщении, он „проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса“ и „проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ“.
Российская армия из-за потерь в боевой технике вынуждена снимать с консервации и использовать в боевых действиях танки Т-62 первого послевоенного поколения, которые производились в СССР в 1960-е - 1970-е годы, говорится в ежедневном отчете военной разведки британского министерства обороны. Около 800 танков этого типа были сняты с хранения в период с лета 2022 года, часть из них была модернизирована. Т-62, по данным британской разведки, могут быть направлены даже в части 1-й гвардейской танковой армии, которые ранее предполагалось вооружить современными танками типа „Армата“. Кроме того, в последние дни на поле боя были замечены советские БТР-50, разработанные еще в начале 1950-х годов. Их производство было остановлено в 1970-е годы. Как Т-62, так и БТР-50 очень уязвимы в условиях современных боев - в частности, у них отсутствует современная реактивная броня, говорится в сводке.
Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины должен заработать в Гааге к началу лета, создание его основных структур будет завершено в течение двух месяцев, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе. В этом центре будут храниться и анализироваться доказательства для будущих судебных процессов, как на уровне отдельных стран, так и на международном уровне. Центр объединит прокуроров для подготовки будущих дел к судебному преследованию преступления агрессии против Украины. Доказательства преступления агрессии будут храниться централизованно в безопасном месте, подчеркнули в Еврокомиссии.
На заседании Ставки верховного главнокомандующего с участием президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принято решение продолжать защищать Бахмут и укреплять позиции в этом городе. Это решение поддержали сам Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск „Хортица“ Александр Сырский. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил о якобы имеющихся разногласиях в позициях Зеленского и Залужного по Бахмуту. Якобы Залужный готов оставить практически окруженный город, а Зеленский призывает его держать оборону. По оценке большинства западных военных экспертов, удержание или сдача Бахмута не имеют стратегического значения для хода войны.
Хозяин ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин сообщил через свою пресс-службу, что его представителю аннулировали пропуск в штаб командования военной группировки. Это произошло после того, как Пригожин в очередной раз обратился к командованию с просьбой о выделении боеприпасов для продолжения боев за Бахмут, которые ведут подразделения ЧВК. Появляется все больше информации об открытом конфликте между Пригожиным и армейским руководством, Пригожин, в частности, пытается объяснить большие потери среди боевиков ЧВК „Вагнер“ недостаточным снабжением боеприпасами.
Видео с предполагаемым расстрелом украинского пленного. Что известно на данный момент
В соцсетях распространяется видео расстрела безоружного человека в военной форме без шевронов и опознавательных знаков. Когда, где и при каких обстоятельствах произошли эти события - не ясно. Мужчину расстреливают многими выстрелами в упор после произнесения фразы „Слава Украине“. Украинские блогеры считают, что видео представляет собой запись расстрела украинского военнопленного российскими солдатами. Российский военкор Даниил Безсонов считает, что это видео - подстроенный украинцами „ради международного скандала“ расстрел российского пленного. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал видео „примером их (россиян. - Ред.) национальной ничтожности и слабости“. „За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее“, - написал он в своем Telegram-канале.
Уголовное дело по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) открыл Офис генпрокурора Украины по видео с расстрелом предположительно украинского военнопленного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. „Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением последует наказание. Все причастные будут отвечать перед законом“, - заявил генпрокурор Андрей Костин.
В селе Зеленый Гай Херсонской области во время выполнения полевых работ трактор подорвался на оставленной российскими военными мине. В результате „один человек погиб на месте, еще один - получил ранения“, сообщает Херсонская ОВА.
НАТО: Россия потеряла под Бахмутом в 5 раз больше солдат, чем Украина
Как сообщил в понедельник журналистам CNN на условиях анонимности представитель НАТО, по данным разведслужб Запада Россия уже потеряла под Бахмутом в пять раз больше солдат, чем Украина.
Он подчеркнул, что эти выводы сделаны на основе анализа многочисленных факторов, и что несмотря на такое соотношение потери Украины все же очень значительны.
Киев неоднократно утверждал, что в ходе боев за Бахмут российской армии был нанесен ощутимый урон, в чем и заключалась основная задача защитников города.
Институт изучения войны (ISW) также отмечает, что попытки российской армии захватить Бахмут значительно снизили ее возможности вести наступление на других направлениях.
„Российским военным, вероятно, будет сложно проводить новые наступательные операции в ближайшие месяцы, что дает Украине шанс перехватить инициативу“, - говорится в опубликованном в понедельник отчете ISW.