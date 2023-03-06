ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (376-й день) | НАТО: Россия потеряла под Бахмутом в 5 раз больше солдат, чем Украина

Как отмечает украинский Генштаб, для введения в заблуждение украинских сил россияне маневрируют, передвигая колонны в районах Новой Каховки (Херсонская область) - Армянска (аннексированный Крым). Эти действия вызывают недовольство личного состава российских войск из-за отсутствия достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров.

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия российские силы сосредоточили на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. „За прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Зализнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского в Донецкой области“, - сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба. Кроме того, по этим данным, за сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара, осуществил более 70 обстрелов из РСЗО. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны россиян.

Глава украинского государства отметил, что Россия и все причастные к российской агрессии против Украины должны быть наказаны. По мнению Зеленского, „мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну“.

В Донецкой и Луганской областях идет одна из самых тяжелых битв, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. „Особо отмечу и сегодня храбрость, крепость и несгибаемость воинов, которые сражаются в Донбассе. Одна из самых трудных битв. Мучительная и тяжелая“, - сказал Зеленский, поблагодарив украинских военных, которые „отбивали штурмы, уничтожали оккупанта, взрывали вражеские позиции и логистику, берегли наши границы и города“.

В Минобороны РФ сообщили о визите 4 - 5 марта главы ведомства Сергея Шойгу в оккупированный Мариуполь. Как утверждается в сообщении, он „проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса“ и „проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ“.

Российская армия из-за потерь в боевой технике вынуждена снимать с консервации и использовать в боевых действиях танки Т-62 первого послевоенного поколения, которые производились в СССР в 1960-е - 1970-е годы, говорится в ежедневном отчете военной разведки британского министерства обороны. Около 800 танков этого типа были сняты с хранения в период с лета 2022 года, часть из них была модернизирована. Т-62, по данным британской разведки, могут быть направлены даже в части 1-й гвардейской танковой армии, которые ранее предполагалось вооружить современными танками типа „Армата“. Кроме того, в последние дни на поле боя были замечены советские БТР-50, разработанные еще в начале 1950-х годов. Их производство было остановлено в 1970-е годы. Как Т-62, так и БТР-50 очень уязвимы в условиях современных боев - в частности, у них отсутствует современная реактивная броня, говорится в сводке.

Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины должен заработать в Гааге к началу лета, создание его основных структур будет завершено в течение двух месяцев, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе. В этом центре будут храниться и анализироваться доказательства для будущих судебных процессов, как на уровне отдельных стран, так и на международном уровне. Центр объединит прокуроров для подготовки будущих дел к судебному преследованию преступления агрессии против Украины. Доказательства преступления агрессии будут храниться централизованно в безопасном месте, подчеркнули в Еврокомиссии.