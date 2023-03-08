Новости Эстонии
08.03.2023, 11:45

В Эстонии запретили новое наркотическое вещество

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Лекарственный департамент
Лекарственный департамент
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

По предложению Лекарственного департамента с пятницы прошлой недели в список наркотических и психотропных веществ добавлено новое психоактивное вещество с аббревиатурой HHC. Налогово-таможенный департамент начал изымать это вещество у людей несколько недель назад, пишет Forte.

„Целью внесения его в документ является ограничение более широкого распространения и доступности HHC, поскольку он представляет серьезную угрозу для здоровья населения. Вещество не изучалось клинически, его фармакокинетические и фармакодинамические свойства, а также токсикологический профиль неизвестны. Также неизвестно происхождение, точный состав и степень чистоты продуктов, содержащих это новое психоактивное вещество. Помимо прочего, у пользователя вещества существует серьезный риск передозировки, так как неизвестны так называемые безопасные дозы введения“, — говорится в обосновании Лекарственного совета.

Добавление HHC в I список наркотических и психотропных веществ ограничивает обращение с этим новым психоактивным веществом, включая ввоз и вывоз, продажу и хранение продуктов, содержащих это вещество. Это означает, что люди и компании, владеющие HHC или содержащими его продуктами, должны немедленно передать их Департаменту полиции и погранохраны.

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