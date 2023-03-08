В Эстонии запретили новое наркотическое вещество

„Целью внесения его в документ является ограничение более широкого распространения и доступности HHC, поскольку он представляет серьезную угрозу для здоровья населения. Вещество не изучалось клинически, его фармакокинетические и фармакодинамические свойства, а также токсикологический профиль неизвестны. Также неизвестно происхождение, точный состав и степень чистоты продуктов, содержащих это новое психоактивное вещество. Помимо прочего, у пользователя вещества существует серьезный риск передозировки, так как неизвестны так называемые безопасные дозы введения“, — говорится в обосновании Лекарственного совета.