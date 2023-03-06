Неймар перенесет операцию и пропустит остаток сезона

В клубе заявили, что в последние годы у Неймара было несколько эпизодов растяжения связок правого голеностопного сустава. После очередной травмы, полученной в феврале в игре с „Лиллем“, медицинский персонал ПСЖ рекомендовал ему операцию, чтобы избежать риска рецидива.



Ожидается, что футболист вернется к тренировкам в общей группе через три-четыре месяца.



Неймара 19 февраля в матче с „Лиллем“ унесли с поля на носилках из-за травмы. Сообщалось, что он может пропустить до четырех недель.



Ранее в этом сезоне Неймар травмировал голеностоп на чемпионате мира в Катаре в конце ноября и пропустил два матча группового этапа.



На счету 31-летнего Неймара 18 голов и 17 результативных передач в 29 матчах за „ПСЖ“.



ПСЖ в следующем матче чемпионата Франции сыграет в гостях с „Брестом“ 11 марта.