С 1 мая на многие предприятия наложена дополнительная обязанность

В контексте принятия новой директивы было больше разговоров об одноразовой посуде и упаковках, трубочках для питья, ватных палочках и т.д., но новый закон коснется и многих компаний, которые с первого мая будут обязаны подавать отчет об обороте упаковки. Помимо сокращения использования одноразового пластика, цель директивы состоит в том, чтобы большее количество упаковки попадало в обращение в качестве материала.

„Если ранее Закон об упаковке и обязанность делать отчет об упаковке касался более крупных компаний, выпускающих на рынок более 100 кг пластиковой упаковки или 200 кг упаковки из других материалов в год, то с первого мая все интернет-магазины, импортеры, оптовая торговля, а также бары и рестораны, которые упаковывают еду на вынос, должны будут представлять отчет об обороте упаковки“, – сказал член правления Eesti Pakendiringlus OÜ Алдер Харкманн. „Поскольку об этом пункте директивы недостаточно предприятия не были достаточно проинформированы, мы рекомендуем фирмам начать заниматься этим вопросом, чтобы не нарушать закон из-за неосведомленности. Со своей стороны, мы предлагаем поддержку в виде консультаций и составления отчетов, а также, конечно же, гарантируем, что упаковка будет собрана и должно переработана.“

Помимо импортеров и производителей изменение коснется и малых предприятий, к товарам которых относятся, например, упакованные продукты питания, которые продаются через приложения Wolt, Bolt Food и т.д., или предметы одежды, продаваемые в интернет-магазине и отправленные покупателю, пищевые добавки или любые другие упакованные товары.

Если компания представит отчет в Eesti Pakendiringlus, она будет обязана собирать и перерабатывать в среднем 60% упаковки. „Экологический аспект чрезвычайно важен — если компания осознает, что ее методы упаковки также оказывают влияние на окружающую среду и на деятельность компании в целом, мы надеемся, что методы упакования станут экологичнее, и мы гарантируем, что приложим все свои усилия, чтобы собрать с рынка всевозможные упаковки и отправить их на переработку“, — сказал Харкманн и уточнил, что 60% от каждого килограмма в составленном отчете, отправленному Pakendiringlus, должны будут переработаны и повторно использованы.