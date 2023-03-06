EKRE направила запрос об электронном голосовании в Госслужбу по выборам. Хельме: нам не нужна театральная постановка, нам нужны ответы!(13)
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) направила запрос информации в государственную избирательную службу, в котором просит обнародовать информацию, хранящуюся в журналах электронной избирательной системы, а также информацию о разработчиках системы и лицах, непосредственно получающих доступ к ней.
EKRE в числе прочего запрашивает допуск к журналам идентификации избирателей для использования приложением избирателя, подтверждение исходного состояния электронной урны, показывающее, что ни один голос не был введен заранее и нет „псевдоидентификационного кода“ или избирателя, журналы подключений сетевых устройств, которые показывают начальный и конечный адреса подключений, журналы администрирования сетевого оборудования и конфигурации интерфейсов.
EKRE также хочет получить информацию о том, кто является администраторами системы электронного голосования, разработчиками и другим персоналом, имевшим прямой доступ к системе электронного голосования.
Председатель EKRE Мартин Хельме заявил, что представители партии не участвовали в наблюдении за электронными выборами и сегодняшнем так называемом пересчете электронных голосов, поскольку избирательная служба не обнародует там важную информацию. „Нам нужна не театральная постановка, а реальные ответы на вопрос о том, каким образом пришли электронные голоса. Если избирательная комиссия не выдаст информацию, партия обратится в суд“, — сказал Хельме. Завтра партия представит информацию „о нарушениях избирательных процедур“ в избирательную службу.