ФОТО | Кубок Европы ФИБА: „Калев/Крамо“ обыграл „Бамберг“ в очень напряженном домашнем матче

„Калев/Крамо“ отставал более чем на десять очков в первые минуты матча, но к концу первой четверти отставание в счете удалось сократить. Спустя 10 минут „Бамберг“ повел в счете 24:19. Во второй четверти таллиннский клуб сравнял счет 36:36, но „Бамберг“ все же выиграл первую половину со счетом 47:41. „Калева/Крамо“ завершил третью четверть рывком в пятнадцать очков, а в четвертой четверти хозяева вошли вперед со счетом 61:57. За семь минут до конца матча „Калев/Крамо“ увеличил отрыв в счете 72:61.

Однако большое преимущество перед ответной встречей „Калев/Крамо“ удержать не смог. На последних минутах атака „Калева/Крамо“ остановилась, и в итоге разница в счете составила всего 3 очка. „Калев“/Крамо“ выиграл со счетом 80:77.

Лучшими в составе „Калев/Крамо“ стали: Артур Конончук, забросивший пять трехочковых и набравший 22 очка.

Ответная встреча состоится 15 марта в Германии. В полуфинал выходит команда, набравшая больше очков по сумме двух встреч. Победитель в полуфинале сыграет с победителем пары украинский „Будивельник“ - французский клуб „Шоле“.

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