В Кот-д'Ивуаре 21-летний футболист умер от остановки сердца во время игры

Футболист потерял сознание во время игры с клубом „Сол“ 5 марта и, по словам президента клуба, скончался по пути в больницу, пишет РБК.



Мустафа стал игроком абиджанской команды в сентябре.



Федерация и клуб выразили соболезнования в связи со смертью игрока.



Бывший игрок сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба заявил в Twitter, что в национальном чемпионате недостаточный контроль за здоровьем игроков.

„Три смерти игроков в профессиональной лиге менее чем за четыре года. Когда уже медицинские осмотры будут обязательными для каждого „профессионального“ игрока — анализы крови, ЭКГ, тестирования с нагрузкой?“, — написал Дрогба.



„Расинг Абиджан“ является партнером „Ниццы“ и помогает талантливым игрокам из Африки попасть в чемпионат Франции.



„Расинг Абиджан“ в 2020 году стал чемпионом Кот-д'Ивуара.