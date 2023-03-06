В Кот-д'Ивуаре 21-летний футболист умер от остановки сердца во время игры(1)
Защитник клуба „Расинг Абиджан“ Силла Мустафа умер в 21 год после остановки сердца во время матча чемпионата Кот-д'Ивуара, сообщила пресс-служба федерации футбола Кот-д'Ивуара.
Футболист потерял сознание во время игры с клубом „Сол“ 5 марта и, по словам президента клуба, скончался по пути в больницу, пишет РБК.
Мустафа стал игроком абиджанской команды в сентябре.
Федерация и клуб выразили соболезнования в связи со смертью игрока.
Бывший игрок сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба заявил в Twitter, что в национальном чемпионате недостаточный контроль за здоровьем игроков.
„Три смерти игроков в профессиональной лиге менее чем за четыре года. Когда уже медицинские осмотры будут обязательными для каждого „профессионального“ игрока — анализы крови, ЭКГ, тестирования с нагрузкой?“, — написал Дрогба.
„Расинг Абиджан“ является партнером „Ниццы“ и помогает талантливым игрокам из Африки попасть в чемпионат Франции.
„Расинг Абиджан“ в 2020 году стал чемпионом Кот-д'Ивуара.
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