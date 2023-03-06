Командование ВСУ: оборону Бахмута нужно продолжать

Об этом они заявили на заседании ставки верховного главнокомандующего, отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского. „Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте“, — сообщили в пресс-службе офиса президента Украины. Никаких цитат Залужного и Сырского там не привели.

Офис президента Украины распространил такое заявление вскоре после того, как источники немецкого таблоида Bild заявили, что у Залужного и Зеленского возникли разногласия из-за Бахмута. Собеседники издания в Киеве утверждали, что Залужный несколько недель назад рекомендовал подумать о том, чтобы уйти из Бахмута по тактическим причинам.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года, напоминает „Медуза“. С российской стороны в них участвуют наемники ЧВК Вагнера, в том числе заключенные. В начале марта 2023 года основатель военной компании Евгений Пригожин заявил, что Бахмут „практически окружен“ и предложил украинской армии покинуть город. ВСУ вывели из Бахмута часть военных специалистов. Оборона города продолжается.