Новый рекорд. Еще никогда на банковских счетах частных лиц не было так много денег

Никогда ранее на банковских счетах частных лиц не было так много денег, как 31 января 2023 года. С мая прошлого года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд — 11,181 миллиарда евро — объем личных денег слегка уменьшился. В конце 2022 года на банковских счетах имелось 11,122 миллиарда евро, но уже месяц спустя сумма увеличилась на 75,9 миллиона евро. Новый рекорд — 11,198 миллиарда евро. Домохозяйства нерезидентов внесли еще больший вклад, также установив новый рекорд: 2,157 миллиарда евро, которые имелись по состоянию на 31 декабря 2022 года, за месяц выросли до 2,259 евро, увеличившись на 102,5 миллиона евро. Очевидно, что их имущество в Эстонии распределяется крайне неравномерно.