В Рийгикогу прошло рекордное число женщин. В каких фракциях их будет больше?

В результате воскресных выборов в Рийгикогу прошли 30 женщин, это лучший результат в истории парламентских выборов в Эстонии.

В численном выражении больше всего женщин выбраны в Рийгикогу от Партии реформ - 13 из 37 депутатов. Процентуально это чуть более трети - 35%.

Самая высокая доля женщин - в небольшой фракции Социал-демократической партии. В Рийгикогу по спискам СДП выбраны 9 человек, из них 4 - представители прекрасной половины (44%).

У партии Eesti 200 в новом составе Рийгикогу будет 14 мандатов, из них 5 - в женских руках (чуть более трети).

Центристская партия будет представлена в Рийгикогу 16 депутатами, из них женщин - четверо (25%).

У консервативных партий доля женщин в парламентских фракциях будет меньше. У Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в Рийгикогу будет 17 депутатов, из них три женщины (17%).

Фракция партии Isamaa будет состоять из 8 депутатов, женщина в ней будет всего одна (чуть более 10%).

В целом в Рийгикогу нового созыва доля женщин составляет чуть менее трети, что тем не менее это является за многие годы наилучшим результатом. К примеру, на выборах 2019 года депутатские мандаты получили 28 женщин, а в 2015 году в Рийгикогу были выбраны 24 женщины.

Подробные результаты выборов в Рийгикогу ЗДЕСЬ.