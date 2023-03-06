В Рийгикогу прошло рекордное число женщин. В каких фракциях их будет больше?
В новом составе Рийгикогу вновь заметно преобладают мужчины: у них 71 депутатский мандат из 101.
В результате воскресных выборов в Рийгикогу прошли 30 женщин, это лучший результат в истории парламентских выборов в Эстонии.
В численном выражении больше всего женщин выбраны в Рийгикогу от Партии реформ - 13 из 37 депутатов. Процентуально это чуть более трети - 35%.
Самая высокая доля женщин - в небольшой фракции Социал-демократической партии. В Рийгикогу по спискам СДП выбраны 9 человек, из них 4 - представители прекрасной половины (44%).
У партии Eesti 200 в новом составе Рийгикогу будет 14 мандатов, из них 5 - в женских руках (чуть более трети).
Центристская партия будет представлена в Рийгикогу 16 депутатами, из них женщин - четверо (25%).
У консервативных партий доля женщин в парламентских фракциях будет меньше. У Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в Рийгикогу будет 17 депутатов, из них три женщины (17%).
Фракция партии Isamaa будет состоять из 8 депутатов, женщина в ней будет всего одна (чуть более 10%).
В целом в Рийгикогу нового созыва доля женщин составляет чуть менее трети, что тем не менее это является за многие годы наилучшим результатом. К примеру, на выборах 2019 года депутатские мандаты получили 28 женщин, а в 2015 году в Рийгикогу были выбраны 24 женщины.
Подробные результаты выборов в Рийгикогу ЗДЕСЬ.