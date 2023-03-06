Мнение
06.03.2023, 17:19

МНЕНИЕ | Господа политики, людьми надо заниматься не только перед выборами! Или ими займутся такие, как Петерсон

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Выборы 2023 в Нарве
Выборы 2023 в Нарве
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Чем дальше шел подсчет голосов в ночь на 6 марта, тем сильнее округлялись глаза части ида-вирусцев. В социальных сетях многие местные лидеры мнений буквально замерли: Айво Петерсон и Михаил Стальнухин выбились в безусловные лидеры, и, будем честны, следуя принципам демократии, показали, что вполне могли бы иметь право быть представленными в Рийгикогу.

Стальнухин набрал 4 578 голосов, Петерсон - 3 968. И только наша, как назвал ее политолог Пеэтер Тайм в студии ЭТВ+, не самая совершенная система голосования, „спасла положение“: ни Петерсон, ни Стальнухин не дотянули до необходимого количества голосов для того, чтобы стать депутатами Рийгикогу.

Следя за предвыборным бурлением соцсетей, за роликами в ТикТоке, разговаривая с людьми на улицах и на кухнях, понимаешь, что высокий результат двух вышеупомянутых кандидатов можно было предположить. Чего не учли, так это то, что за Петерсона и Стальнухина в этот раз вышли голосовать, скорее всего, те граждане Эстонии, которые до этого выборы в Рийгикогу бойкотировали. И их оказалось неожиданно много.

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