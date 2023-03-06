06.03.2023, 17:19
МНЕНИЕ | Господа политики, людьми надо заниматься не только перед выборами! Или ими займутся такие, как Петерсон(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Чем дальше шел подсчет голосов в ночь на 6 марта, тем сильнее округлялись глаза части ида-вирусцев. В социальных сетях многие местные лидеры мнений буквально замерли: Айво Петерсон и Михаил Стальнухин выбились в безусловные лидеры, и, будем честны, следуя принципам демократии, показали, что вполне могли бы иметь право быть представленными в Рийгикогу.