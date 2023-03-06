Заболевших COVID-19 братьев Бё отправили домой из Чехии после критики соперников

Тесты братьев Бё, сданные 4 и 5 марта, были положительными, но они все равно соревновались на этапе в Нове-Место. 2 марта Йоханнес Бё выиграл спринт, а его брат занял второе место. 4 марта они заняли аналогичные места в пасьюте. После этого в сборной Норвегии планировали отправить заразившихся братьев вместе с остальными спортсменами в шведский Эстерсунд на одном из чартерных рейсов, организованных Международным союзом биатлонистов (IBU), однако соперники выступили против. „Другие могут заболеть, это не секрет. Если бы я заразился, я бы поехал на машине, а не сел в самолет“, — сказал немецкий биатлонист Бенедикт Долль.

Швед Себастьян Самуэльссон заявил, что рад оказаться на разных рейсах с норвежцами. „Не знаю всех подробностей, но если у них симптомы и они больны, то оказаться с ними в одном самолете не круто“, — отметил биатлонист.



В Союзе биатлонистов Норвегии решили, что братья Бё поедут домой регулярным рейсом из Праги и будут готовиться к заключительным этапам Кубка мира дома.



Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион и 17-кратный чемпион мира, лидер Кубка мира текущего сезона.



Тарьей Бё — трехкратный чемпион Игр и 11-кратный чемпион мира.



Следующий этап Кубка мира пройдет в Эстерсунде с 9 по 12 марта.



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