ПОДКАСТ | „Стальнухин и Петерсон разрушили фундамент муравейника центристов“. Итоги выборов в Рийгикогу(8)
В подкасте RusDelfi наблюдатели за выборами Андрей Хвостов, Андрей Кузичкин и П.И. Филимонов обсудили результаты голосования. Слушайте передачу!
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„В Багдаде все спокойно. Особых изменений на политическом Олимпе не произошло. Главная интрига этих выборов разрешилась благополучно, нежелательные элементы и прокремлевские агенты не попали в правительство. Теперь дело за формированием коалиции, этот вопрос тоже будет успешно решен“, - начал преподаватель Андрей Кузичкин.
Где не все спокойно - так это в Ида-Вирумаа. На первом месте по округу независимый кандидат Михаил Стальнухин, на втором представитель Объединённой Левой партии Айво Петерсон, только потом центристка Яна Тоом.
„Это очень удручает. Это не просто русскоязычные жители, это граждане Эстонии. Они поддержали соглашательскую и коллаборационистскую позицию по отношению к путинскому режиму - это плохо. Почему это произошло, абсолютно понятно. Проект Koos и независимый кандидат Михаил Стальнухин оттянули голоса у Центристской партии, что пошло на пользу всем остальным политическим силам. Они выступили в роли крота, разрушив фундамент муравейника центристов, он разрушен довольно существенно. С другой стороны, в политическом пространстве оказались люди с экстремистскими взглядами, теперь они будут получать государственное финансирование. Мне говорили, что Олег Иванов и Петерсон и не ставили задачу попасть в Рийгикогу. Теперь у них есть шанс хорошо выступить на местных выборах в качестве новой партии. Они самые главные победители этих выборов, у ОЛПЭ выросла поддержка в 30 раз!“ - продолжил Кузичкин.
По словам журналиста Андрея Хвостова, это четкий сигнал эстонскому обществу. „Я даже доволен, что так получилось. В эстонском обществе замалчивают проблему Ида-Вирумаа - ее „совковость“, извините. Русские, которые живут в Нарве, ходят в Ивангород, делают вывод, что в Эстонии жить лучше. Поэтому они лояльны к Эстонии, то есть моя лояльность там, где уровень жизни выше. А „духовные скрепы“ находятся по ту сторону границы. Многие эстонцы этого не понимают. Теперь выборы показали, что многие люди - прокремлевских позиций, и это урок. Думаю, реформисты будут серьезно этим заниматься“.
„Действительно, это сигнал о провале нашего государства в вопросе политики Ида-Вирумаа, - добавил П.И. Филимонов. - Я очень люблю Нарву, но настроения там довольно однозначные, точнее „не однозначные“. Если правительство, общество, сделает что-то, чтобы паттерны в их головах поломать - это будет самым большим успехом эстонского государства“.
„Большая проблема местных - они себя считают людьми, живущими на временно оккупированной Евросоюзом территории. Это не изменить. Люди ощущают себя неполноценными гражданами Эстонии, они чувствуют дискриминацию, языковые проблемы, отсутствие карьерного роста“, - уточнил Кузичкин.
В подкасте мы обсудили успех Eesti 200, провал Центристской партии, роль EKRE и социал-демократов.
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