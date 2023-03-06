Катри Райк про результаты Стальнухина и Петерсона: русскоязычным кажется, что их считают людьми второго сорта

Я вспоминаю детство: тогда чем больше запрещали, тем больше хотелось. Когда родители говорили, что после девяти читать нельзя, я продолжала это делать с фонариком и портила свое зрение. Так делала не только я, так поступало все мое поколение. С российским телевидением то же самое - многие все равно найдут возможность смотреть. Хотя свои плюсы в этом тоже есть: люди смотрят разные источники и учатся анализировать. Но я не считаю российское телевидение - главным аргументом. Пропаганда идет не только оттуда. Очень важно, что говорят люди в городе. Мы же понимаем, что когда средняя зарплата по стране 1770 евро, а в Нарве - 1100, то это большая разница. Люди это понимают, и все хотят нормально жить. Все хотят развитую городскую среду, чтобы были школы, детские сады, больницы. Сравним, например, Тарту и Нарву. Это два разных мира. Будем честны, Нарва при въезде выглядит, как восточная Украина до войны. При этом нельзя сказать, что в этом виновато только государство. Мы все допускали ошибки. Но сейчас нам надо консолидироваться.