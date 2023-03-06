ОБЗОР | Какие спортивные деятели прошли в Рийгикогу? Кто успешнее: Шмигун-Вяхи или Баруто?

Среди бывших топовых спортсменов наибольшего результата добился Танель Тейн (Эстония 200), набравший 1367 голосов в городе Тарту, но первоначально не прошедший в Рийгикогу. Двукратная олимпийская чемпионка Кристина Шмигун-Вяхи (Партия реформ, 1005 голосов) и бывший баскетбольный судья Тимо Суслов (Партия реформ, 1035 голосов) останутся в парламенте.

Как и ожидалось, Михаил Кылварт, председатель Эстонского союза тхэквондо (Центристская партия, 14 598 голосов) и Ханно Певкур, председатель Эстонского союза волейбола (Партия реформ, 6 567 голосов), также получили мандаты.

Гребцы Каспар Таймсоо (Эстония 200, 1016 голосов) и Юри Яансон (Партия реформ, 1068 голосов) также набрали более тысячи голосов.

Смотрите, кто сколько голосов набрал:

Президент Союза тхэквондо Михаил Кылварт (Центристская партия) - 14 598 голосов (прошел в Рийгикогу)

Ханно Певкур, председатель Эстонского союза волейбола (Партия реформ) - 6 567 голосов (прошел в Рийгикогу)

Баскетболист Танель Тейн (Eesti 200) - 1367 голосов

Гребец Юри Яансон (Партия реформ) - 1068 голосов

Баскетбольный судья Тимо Суслов (Партия реформ) - 1035 голосов (прошел в Рийгикогу)

Гребец Каспар Таймсоо (Eesti 200) - 1016 голосов

Лыжница Кристина Шмигун-Вяхи (Партия реформ) - 1005 голосов (прошла в Рийгикогу)

Сумоист Кайдо Хёёвельсон (Баруто) (Центристская партия) - 767 голосов

Лыжница Анти Саарепуу (Центристская партия) - 355 голосов

Спортивный журналист Марко Кальювеер (Isamaa) - 349 голосов

Баскетболист Танель Сокк (Eesti 200) - 320 голосов

Лыжник Каспар Кокк (Isamaa) - 263 голоса

Организатор соревнований по ориентированию Рауль Кудре (SDE) - 253 голоса

Тренер по фехтованию Кайдо Кааберма (Партия реформ) - 175 голосов

Футбольный судья Андрес Калвик (Центристская партия) - 31 голос.

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