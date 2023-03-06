Зимние виды
06.03.2023, 11:53

Костомарову наймут психолога

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Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной
Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной
ФОТО: Komsomolskaya PravdaIVAN MAKEEV | Global Look Press

Как стало известно „СЭ“, Роман Костомаров стал приходить в чувство, но пока его психологическое состояние оставляет желать лучшего.

Он недоволен нахождением в больнице, не понимает, что с ним.

Источник говорит, что скоро к нему будут приводить профессионального психолога. Кроме того, левая рука снова покрывается синим цветом, врачи подозревают, что в момент нахождения без сознания снова начался сепсис.

Костомаров был госпитализирован 10 января с диагнозом „пневмония“, но многочисленные осложнения привели к хирургическому вмешательству. Костомарову были ампутированы кисти обеих рук и одна из стоп.

Источник - Sportmail

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