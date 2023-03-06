Подозрение: финский министр произнес официальную речь, будучи пьяным?

Согласно полученной Yle информации, инцидент произошел 29 апреля прошлого года на юбилейном семинаре по случаю десятилетия Объединения энергетических компаний Paikallisvoima. Yle поговорило с двумя присутствовавшими на семинаре людьми. Они не связаны друг с другом и политикой.

Один из собеседников Yle заявил, что Линтиля выглядел слегка нетрезвым. Другой вспоминает, что после выступления министра возникла дискуссия о его поведении.

Источники Yle отметили, что речь министра была сумбурной, и от него исходил запах алкоголя.

Министр Линтиля выступил на мероприятии как официальное лицо, представляющее Госсовет.

Ранее в тот же день с использованием кредитной карты секретаря министра было куплено две бутылки игристого вина и одна бутылка коньяка в магазине Alko при универмаге Stockmann в центре Хельсинки. Об этом свидетельствуют копии счетов и квитанций, к которым Yle получило доступ через официальный запрос.

Yle не удалось связаться с Линтиля для получения комментариев. Ранее министр отрицал, что алкоголь влияет на его работу.

В пятницу газета Iltalehti рассказала(siirryt toiseen palveluun) о слухах, связанных с употреблением алкоголя Линтиля. По информации газеты, министр был пьян, например, на гала-ужине короля Швеции. Председатель партии „Центр“ Анника Саарикко назвала обвинения в адрес министра „серьезными“. В то же время она подчеркнула, что за слухами стоят анонимные источники.

Спикер парламента Матти Ванханен (Центр) в интервью Yle „Ykkösaamu“ назвал обвинения в адрес министра преследованием и отметил, что в Финляндии нет сухого закона.

Также Helsingin Sanomat(siirryt toiseen palveluun) в воскресенье рассказала об употреблении министром Линтиля алкоголя при исполнении служебных обязанностей.

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