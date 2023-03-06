Евгений Криштафович: голос за Петерсона и Стальнухина - это голос за „Эстонией руководят фашисты“

„Голос за Айво (Петерсона - прим. RusDelfi) и Стальнухина - это голос за „Эстонией руководят фашисты“ и „Российский солдат в Украине воюет за наши ценности“. Нам очень повезло, что такие ценности никак не будут представлены в парламенте. За это Айво и Стальнухину надо сказать даже спасибо (за то, что отобрали друг у друга голоса - прим. RusDelfi)“ - написал Криштафович.