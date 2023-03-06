В пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Прибывшие на место спасатели вынесли из горящей и задымленной квартиры тело мужчины. В ходе работ по тушению пожара из здания эвакуировали еще трех человек. К счастью, с этими людьми все в порядке. К 03:18 возгорание было локализовано и начата вентиляция помещений. Спасатели проверили все жилые помещения и чердак, но больше очагов возгорания не обнаружили.

К 4:10 утра пожар был окончательно потушен, и люди смогли вернуться в свои квартиры.

По предварительным данным, пожар начался в квартире погибшего мужчины, причиной могло стать неосторожное курение.



В этом году в пожарах в Эстонии погибли шесть человек. Частой проблемой является неосторожное курение, а также отсутствие или неисправность дымового датчика.

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