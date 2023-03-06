Катри Райк: если бы голосовали не только граждане ЭР, Петерсон мог бы стать мэром(22)
По словам мэра Нарвы Катри Райк, вчерашние выборы показали, что Ида-Вирумаа снова стоит в стороне от остальной Эстонии, а если бы голосовать могли не только граждане ЭР, то результат был бы еще плачевнее.
„Вчера был момент истины. Левая партия и Михаил Стальнухин на парламентских выборах получили в Ида-Вирумаа такое же количество голосов, что и традиционный победитель – Центристская партия. На этот раз голосовали только граждане Эстонской Республики. В Нарве это всего половина населения. Расчет не совсем корректный, но если бы мы имело дело с местными выборами, то, исходя из вчерашних результатов, место мэра Нарвы могло бы достаться Айво Петерсону, а должность председателя горсобрания в качестве компромисса с Центристской партией могла отойти Михаилу Стальнухину. Все (традиционные) политические партии Эстонии вчера провалились бы“, - написала Райк в социальных сетях.
“Сегодня утром было бы разумным прекратить наивно утверждать, будто за последние полгода восприятие государства в Ида-Вирумаа выросло. Теперь новая коалиция должна слушать и услышать местных жителей и действовать решительно. Звучит жестко, но Ида-Вирумаа (восточная часть) снова пришита к остальной Эстонии на живую нить“, - резюмировала политик.
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