Больные кошки, щенки и попугаи в городской квартире. Заводчица не имела представления о количестве животных

В сферу внимания защитников животных заводчица кошек Раиса попадала и раньше, однако Департамент сельского хозяйства и продовольствия не уделил должного внимания ее бизнесу. Из Таллинна женщина переехала в Кивиыли, продолжая заниматься своим неэтичным бизнесом.

Недавно в Эстонский союз защиты животных (Eestimaa Loomakaitse Liit) поступило несколько сообщений от людей, которые приобрели у Раисы котят. После того как покупатели описали условия, в которых содержались обитатели городской квартиры, в конце прошлой недели защитники животных приняли решение вмешаться.

Волонтеры, описывая первое впечатление от квартиры, отметили, что на входе в квартиру они едва не задохнулись от миазмов и с трудом сдерживали рвотные позывы. По словам волонтеров, ситуация в квартире оказалась даже хуже, чем можно было предположить по фотографиям и видео. „В большой комнате одна на другой стояли несколько клеток с попугаями, в нескольких клетках были гнезда, в одной клетке оказалось очень много птиц. Все клетки были крайне грязными“, - рассказал один из защитников животных.

В стоящей на полу железной клетке, на которой стояла клетка с птицами, волонтеры обнаружили четырехмесячного котика, внешний вид которого не оставлял сомнений в том, что животное больное. В этот момент к клетке подбежала персидская кошка. По словам Раисы, кошка — мать котенка, и скоро она опять принесет котят.

Кроме того, в квартире обнаружилось большое количество взрослых кошек, похожих на персидских, и две небольших собаки, напоминающие йорков. На вопрос, сколько всего животных находится в квартире, хозяйка ответить затруднилась.