Больные кошки, щенки и попугаи в городской квартире. Заводчица не имела представления о количестве животных(2)
Эстонский союз защиты животных был вынужден за собственные средства выкупить у хозяйки животных, которые содержались в жутких условиях. В городской квартире в городе Кивиыли действовала фабрика по разведению больных кошек, там же обитали собаки и попугаи.
В сферу внимания защитников животных заводчица кошек Раиса попадала и раньше, однако Департамент сельского хозяйства и продовольствия не уделил должного внимания ее бизнесу. Из Таллинна женщина переехала в Кивиыли, продолжая заниматься своим неэтичным бизнесом.
Недавно в Эстонский союз защиты животных (Eestimaa Loomakaitse Liit) поступило несколько сообщений от людей, которые приобрели у Раисы котят. После того как покупатели описали условия, в которых содержались обитатели городской квартиры, в конце прошлой недели защитники животных приняли решение вмешаться.
Волонтеры, описывая первое впечатление от квартиры, отметили, что на входе в квартиру они едва не задохнулись от миазмов и с трудом сдерживали рвотные позывы. По словам волонтеров, ситуация в квартире оказалась даже хуже, чем можно было предположить по фотографиям и видео. „В большой комнате одна на другой стояли несколько клеток с попугаями, в нескольких клетках были гнезда, в одной клетке оказалось очень много птиц. Все клетки были крайне грязными“, - рассказал один из защитников животных.
В стоящей на полу железной клетке, на которой стояла клетка с птицами, волонтеры обнаружили четырехмесячного котика, внешний вид которого не оставлял сомнений в том, что животное больное. В этот момент к клетке подбежала персидская кошка. По словам Раисы, кошка — мать котенка, и скоро она опять принесет котят.
Кроме того, в квартире обнаружилось большое количество взрослых кошек, похожих на персидских, и две небольших собаки, напоминающие йорков. На вопрос, сколько всего животных находится в квартире, хозяйка ответить затруднилась.
„Открыв дверь в спальню, мы увидели клетку, в которой находилась собака с двумя крохотными щенками. Там же были еще кошки и стояла некая конструкция, похожая на аквариум. В кухне обнаружились еще три кошки. Одна из кошек спряталась в ванной комнате под ванну. По словам хозяйки квартиры, в тот день кошка свалилась с лестницы, и ее пришлось вести к ветеринару, - рассказал один из волонтеров. - Когда мы попытались подвинуть клетку с котом, из-под нее побежали тараканы. Честно говоря, нелегко было провести четыре часа в запущенной квартире с тараканами, в которой стояла жуткая вонь“.
Поскольку был вечер пятницы, у сотрудника Департамента сельского хозяйства и продовольствия не нашлось времени, чтобы прийти на помощь волонтерам, и он посоветовал вызвать полицию. Волонтеры, вступив в переговоры с заводчицей, сумели уговорить ее отдать почти всех животных. Раиса хотела оставить себе только двух недавно родившихся щенков. Защитники животных, не делая разлучать щенков с матерью, заплатили заводчице 500 евро.
Союз защиты животных, рассказавший эту историю в социальных сетях, выразил надежду, что заводчица приведет свое жилье в порядок и покончит с фабрикой по разведению животных. Защитники животных еще наведаются к Раисе и заберут попугаев, когда немного подрастут птенцы.
Для того чтобы разместить всех животных, которые отдала заводчица, Союзу защитных животных пришлось договориться с другими организациями по защите животных. Кошек отправили в приют для животных в Пяйте, птиц забрало Общество защиты диких животных. Собаки находятся под присмотром Союза защиты животных.
Эстонский союз защиты животных обращается с просьбой оказать финансовую помощь в виде пожертвования, чтобы оплатить ветеринарные процедуры и иметь возможность оказывать помощь другим животным.
Пояснение „Kiviõli loomavabrik“
Eestimaa Loomakaitse Liit
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EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
EE824204278617897405 (Coop Pank)
Номера телефонов, по которым можно сделать пожертвование
9000 777 (5.-)
9000 888 (10.-)
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