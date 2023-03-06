ОТ РЕДАКЦИИ | Партии EKRE придется признать поражение

В воскресенье в Эстонии прошли парламентские выборы. В целом сюрпризов не было, и в Рийгикогу попадут те партии, чей успех уже неоднократно прогнозировался разными политическими обозревателями. Окончательные результаты немного отличались от значений последних опросов Norstat и Kantar Emor, но в общем итог выборов был ожидаем.

Следует отметить, что Партия реформ получила пока что лучший результат за свою историю, набрав 31,2% голосов и 37 мандатов в новом Рийгикогу, а 31 821 голосов, отданных за Каю Каллас, стали новым рекордом на парламентских выборах. Граждане Эстонии продемонстрировали сильную поддержку реформистам и лично Каллас.

Большой победой можно считать и результат партии Eesti 200, которая четыре года назад практически прошла в Рийгикогу, но не добрала 0,2% голосов. В этот раз они набрали 13,3% голосов и получили 14 мест. Вполне вероятно, что Eesti 200 вместе с реформистами и социал-демократами войдут в новую коалицию.

Победители пьют слезы проигравших. Результат центристов можно назвать провалом, поскольку в этот раз они получили на 10 мест меньше, чем четыре года назад. Возможно, этому способствовала позиция партии в отношении войны в Украине, что оттолкнуло большинство радикально настроенных русскоязычных избирателей, которым, конечно, не понравилось, что лидеры центристов осудили российскую агрессию. На симпатии избирателей четко указали результаты двух пророссийски настроенных кандидатов, баллотировавшихся в Ида-Вирумаа. Они встретили поддержку своих избирателей, но в Рийгикогу не прошли.