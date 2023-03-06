ОТ РЕДАКЦИИ | Партии EKRE придется признать поражение(15)
Лидер партии EKRE Мартин Хельме затеял опасную игру, поскольку не хочет признавать результаты выборов.
В воскресенье в Эстонии прошли парламентские выборы. В целом сюрпризов не было, и в Рийгикогу попадут те партии, чей успех уже неоднократно прогнозировался разными политическими обозревателями. Окончательные результаты немного отличались от значений последних опросов Norstat и Kantar Emor, но в общем итог выборов был ожидаем.
Следует отметить, что Партия реформ получила пока что лучший результат за свою историю, набрав 31,2% голосов и 37 мандатов в новом Рийгикогу, а 31 821 голосов, отданных за Каю Каллас, стали новым рекордом на парламентских выборах. Граждане Эстонии продемонстрировали сильную поддержку реформистам и лично Каллас.
Большой победой можно считать и результат партии Eesti 200, которая четыре года назад практически прошла в Рийгикогу, но не добрала 0,2% голосов. В этот раз они набрали 13,3% голосов и получили 14 мест. Вполне вероятно, что Eesti 200 вместе с реформистами и социал-демократами войдут в новую коалицию.
Победители пьют слезы проигравших. Результат центристов можно назвать провалом, поскольку в этот раз они получили на 10 мест меньше, чем четыре года назад. Возможно, этому способствовала позиция партии в отношении войны в Украине, что оттолкнуло большинство радикально настроенных русскоязычных избирателей, которым, конечно, не понравилось, что лидеры центристов осудили российскую агрессию. На симпатии избирателей четко указали результаты двух пророссийски настроенных кандидатов, баллотировавшихся в Ида-Вирумаа. Они встретили поддержку своих избирателей, но в Рийгикогу не прошли.
Партию EKRE также можно отнести к провалившимся, поскольку в своих рекламных роликах они говорили о себе исключительно как о победителях, а о Мартине Хельме - как о будущем премьер-министре Эстонии. Однако надежды не оправдались. Считается, что „голосовой резервуар“ партии EKRE в эстонском обществе не превышает 20% - примерно столько собирали их предшественники - партии Rahvaliit и EME. EKRE не сумела преодолеть 20% барьер и в этот раз. Но хуже того: бывшие партнеры EKRE - Isamaa и Центристская партия - также получили плохой результат, что полностью исключает повтор коалиции 2019 года.
Лидерам EKRE нравится копировать Дональда Трампа и других подобных западных политиков. После того, как стали известны итоги выборов, Мартин Хельме тут же заявил, что результаты выборов сфальсифицированы. Это неадекватное поведение в ситуации, когда такие результаты были вполне ожидаемы.
Занимаясь политикой, надо быть готовым к тому, что надежды могут не сбыться и придется принять очевидное горькое поражение. Распространение конспирологии о поддельных результатах, несомненно, найдет свою небольшую аудиторию, но в целом это вредно для политической системы Эстонии и для самих членов EKRE, которые тем самым только усугубляют свой статус изгоя.