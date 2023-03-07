ГРАФИК | Средняя зарплата в Эстонии в прошлом году выросла, однако реальная зарплата снизилась

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, в особенно сложных экономических условиях помимо средней зарплаты следует учитывать также показатели реальной зарплаты. „При расчете реальной заработной платы учитывается индекс потребительских цен, который является отражением покупательной способности, т. е. количества товаров и услуг, которое можно купить на эту зарплату. Таким образом мы видим, что хотя средняя зарплата постоянно растет, покупательная способность населения все же ниже, чем она была прежде, до кризиса“, — объяснил Таркиайнен.

В разрезе года средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была самой высокой в сферах информации и связи (3035 евро), финансовой и страховой деятельности (2708 евро) и в энергетике (2392 евро). Наиболее низкой зарплата была в сфере операций с недвижимостью (1214 евро) и в сфере услуг по проживанию и питанию (1058 евро)

Более всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере услуг по проживанию и питанию (на 15,6%), а также в обрабатывающей промышленности (на 13,2%). Наиболее медленный рост наблюдался в сфере здравоохранения и социальных услуг (на 4,4%) и в предоставлении прочих видов услуг (на 1,2%).

По уездам самой высокой месячная брутто-зарплата в 2022 году по-прежнему была в Харьюском (1834 евро) и Тартуском (1690 евро) уездах, а самой низкой — в Валгаском (1185 евро) и Хийуском (1114 евро) уездах. Более всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в Ида-Вируском (на 15,4%) и Пылваском (на 13,8%) уездах, однако понизилась в Валгаском (на 1,6%) и Хийуском (на 6,7%) уездах.

В четвертом квартале прошлого года средняя месячная брутто-зарплата составила 1775 евро, что на 9,2% больше, чем в это же время годом ранее. Средняя реальная зарплата в четвертом квартале 2022 года составила 1413 евро, что на 9,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.