БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Таких выборов в истории Эстонии еще не было(33)
Вот это выборы! Были сокрушительно побиты три рекорда: самое большое количество избирателей за 105-летнюю историю Эстонской Республики, самое большое количество голосов, отданных электронно, и самый большой урожай голосов у одного кандидата (31 821 голос у Каи Каллас). Это небывалый результат. Предлагаем вашему вниманию подробный обзор и анализ того, кто и сколько голосов получил, кто больше всего выиграл, а кто проиграл, и каковы варианты новой коалиции.
Ожидание результатов в этом году было иным: сначала бумажные голоса с избирательных участков, потом электронные. Было интересно наблюдать, как карта Эстонии сначала от бумажных голосов раскрашивалась в цвета EKRE, а затем желтела в цвете Партии реформ по мере добавления электронных.
Рекордная явка и успех электронных выборов
В этом году на избирательные участки пришло рекордное количество жителей Эстонии: за любимого кандидата проголосовало 615 009 человек. Это абсолютный рекорд для нашей страны. Очевиден и триумф электронного голосования: впервые в истории большая часть людей решила проголосовать при помощи компьютера (313 514 человек), а не прийти на избирательные участки (301 495 человек). Довольно уникальное для мира явление — электронное голосование, которое Эстония официально использует уже почти 18 лет — на этих выборах продемонстрировало исключительную популярность.
Впервые э-голосование на выборах в Рийгикогу было проведено в 2007 году. Тогда победу одержала также Партия реформ, а больше всего голосов получил Андрус Ансип. Если тогда электронные выборы можно было назвать экспериментом, то теперь количество голосов, поданных в электронном виде, впервые превысило количество бумажных бюллетеней