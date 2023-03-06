ГРАФИК | В 11 часов Партия реформ начнет обсуждать формирование коалиции. Есть 4 возможных варианта

В 11:00 в главном офисе Партии реформ на Тынисмяги состоится заседание правления партии, где будут обговорены следующие шаги. После чего председатель Партии реформ Кая Каллас даст пресс-конференцию и, возможно, сообщит планы реформистов по формированию коалиции.

Сейчас же на столе есть 4 варианта.

Первое правительство Каи Каллас, которое с треском развалилось - Партии реформ и Центристской партии, - получило по результатам этих выборов 53 места в Рийгикогу на двоих. Этого с горем пополам достаточно, чтобы сформировать правящую коалицию, но захотят ли реформисты вновь наступать на те же грабли?

Поэтому центристам стоит готовиться к тому, что они могут остаться вместе с EKRE в оппозиции. В отношении EKRE Каллас ранее четко дала понять, что сотрудничество с консерваторами для реформистов - не вариант.

Теоретическое большинство мест в Рийгикогу у Партии реформ есть также с Eesti 200, но тут всего 51 мандат. Для действующего правительства этого не достаточно. При этом если реформисты выберут партнером по коалиции Eesti 200, то у них останется свобода выбора в отношении третьего участника коалиции: либо Isamaa, либо соцдемы.

На самом деле достаточно мест в парламенте для формирования крепкой коалиции и у текущих коалиционных партнеров реформистов, соцдемов и Isamaa - 54 на троих. Это означает, что Кае Каллас не обязательно привлекать в правительство новую партию, она может продолжить сотрудничество с проверенными партнерами. Поэтому у Eesti 200, несмотря на высокий результат, также соüраняется вероятность оказаться в оппозиции.

Все это означает, что в отличии от времен, когда формировалось нынешнее правительство, в этот раз у партий с меньшим результатам нет уже настолько сильного влияния. Партия реформ может оставить за бортом любую из других партий, так как возможных вариантов много: даже коалиция между реформистами, центристами и одной маленькой партией не исключена.