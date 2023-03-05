Кылварт о провале центристов: это серьезный вызов, нужно делать выводы и пахать

„Для радости нет причин. Избиратель дал нам оценку, эта оценка неудовлетворительная, если сравнивать с прошлыми парламентскими выборами. Значит, надо делать выводы и начинать работу. Это серьезный вызов, но это не экзистенциальный кризис, нужно включаться и пахать“, - прокомментировал мэр Таллинна результат партии.

„На мой взгляд, для избирателя надо быть более понятным и конкретным, это одна из проблем, которую необходимо решить. Здесь есть вопросы и идеологического характера, и вопросы коммуникации“, - добавил он. Смотрите видео!

На прошлых выборах в 2019 году центристы получили 26 мандатов в парламент и заняли второе место. В этот раз им досталось 16 мест и третья строчка.