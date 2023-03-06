ВИДЕО | Бешкина - о возможности коалиции с Koos: я не думаю, что кто-то из здравомыслящих политиков может сесть с ними за один стол(19)
Вице-мэр Таллинна, член Центристской партии Бетина Бешкина, комментируя промежуточные результаты выборов, отметила, что вопрос Украины, которым вице-мэр сама активно занимается, будет еще долго оставаться в приоритете. Прокомментировала она и вероятность коалиции с Koos в случае, если бы ее представители прошли в Рийгикогу.
„Я не думаю, что кто-то из здравомыслящих политиков может с ними сесть за один стол и о чем-то разговаривать. Мы все видели эти методы. Это абсолютно некорректные и неэтичные методы, которые недопустимы ни для политика, ни для кого из нас“, - отметила Бешкина, комментируя вероятность коалиции с Koos.
Тем временем ОЛПЭ, по списку которой баллотировались члены Koos, набрала на выборах лишь 2,3% и в Рийгикогу не прошла.
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