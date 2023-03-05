Евграфов о выборах в Ида-Виру: люди повелись на красивые обещания

„Результат достойный, - сказал Евграфов. - Я ориентировался на 1500 - 2000 голосов. Мы концентрировались на Нарве, немножко на Силламяэ. Доверие есть, его даже больше, чем показывает результат. Все-таки в Нарве много людей с серыми или российскими паспортами. Общим результатом не удовлетворен, мы хотели минимум получать 2 мандата, говорили о трех. Сейчас у нас 1.6 мандата. Конечно, на результат повлияло то, что народ ведется на красивые обещания. Тот факт, что и Стальнухин, и Петерсон забрали наши голоса - мы не можем отрицать. Нужно подумать, где были совершены ошибки в прошлом, и стараться не совершать их в будущем“.

Почему люди голосовали за Михаила Стальнухина и представителя ОЛПЭ Айво Петерсона? „Это протестный электорат. Люди пошли за красивым словом, а не за реальностью. Мы людям не врали, говорили, как есть. Говорили о том, что мы реальном можем сделать, что может сделать политическая сила. Я думаю, что кандидаты (Стальнухин и Петерсон - прим.ред.) изначально предполагали, что не попадут в парламент, поэтому много обещали. К сожалению, отмечу, люди, которые ходили голосовать за Петерсона - были максимально агрессивные, негативные. Это расстраивает, хотя у них лозунг - мы за мир“.

Евграфов занял второе место и в случае, если депутат Европарламента Яна Тоом откажется от мандата или пойдет в правительство министром, то он пройдет в парламент. „Да, возможно, так и будет, - признался он. - Мой задача - обратить внимание на Ида-Вирумаа. Жители Ида-Вирумаа имеют такое же правило голоса, как и других регионов. Я буду вкладываться в развитие региона“.