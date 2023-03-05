Кая Каллас показывает лучший результат за всю историю выборов в Рийгикогу

Ранее Кая Каллас участвовала в выборах в Рийгикогу в 2011 и 2019 годах. В первый раз она получила 7153 голоса, а в 2019 году - 20 083 голоса.

До этого лидером по количеству голосов был Эдгар Сависаар, набравший в 2015 году 25 057 голосов. Его второй лучший результат был достигнут на выборах 2011 года, тогда он получил 23 000 голосов. На третьем месте находится Андрус Ансип, в 2007 он получил 22 540 голосов. На четвертом месте - Кая Каллас с результатом от 2019 года.