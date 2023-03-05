ВИДЕО | Баруто: получать эстонский паспорт можно было бы быстрее. Это важно для россиян и серопаспортников

Как и у Катри Райк, у Кайдо Хёвельсона, не было сомнений в победе центристов в Ида-Вирумаа.

Помимо вопроса Украины, центрист в первую очередь - в случае избрания в Рийгикогу - намерен решать проблемы обладателей серых и российских паспортов (у самого Кайдо жена из Владивостока, - прим. ред.). „Такие процессы (получения эстонского паспорта, - прим. ред.) могли бы быть быстрее, - считает политик. - Это важно для всех людей, у кого российский или серый паспорт“.

Что касается российских граждан, не поддерживающих войну, но вынужденных уезжать из Эстонии, Хёвельсон считает, что проблема заключается в недостаточном информировании.

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